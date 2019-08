Huawei bringt smarte Brille: Design & Release veröffentlicht

Intel­ligente Brillen konnten sich bislang noch nicht durch­setzen, Huawei wagt sein Glück aber in Bälde mit der Huawei x Gentle Monster Smart Glasses. Der chine­sische Hersteller und der südko­reani­sche Optik-Spezia­list gaben im Rahmen der P30-Smart­phone-Präsen­tation ihre Koope­ration bekannt. Gestern war auf dem Inter­netauf­tritt von Gentle Monster kurz­zeitig schon die Produkt­seite der schlauen Gläser aufrufbar, mitt­lerweile wurde dieser aber wieder entfernt. Es wird fünf verschie­dene Designs und zwei Vari­anten der Smart Glasses geben, das güns­tigste Modell kostet 255 Euro. Der Verkauf beginnt am 6. September.

Huaweis erste smarte Brille naht



So sehen Huaweis erste Smart-Brillen aus So sehen Huaweis erste Smart-Brillen aus

Während sich Smart­watches immer größerer Beliebt­heit erfreuen, wurde mit cleveren Brillen noch keine breite Masse erreicht. Huawei scheint jedoch Poten­zial in dem AR-Konzept zu sehen und ging eine Zusam­menar­beit mit Gentle Monster für seine Smart Glasses ein. Letzt­genanntes Unter­nehmen scheint verse­hent­lich einen Früh­start für die dazu­gehö­rige Produkt­seite hinge­legt zu haben, denn jene wurde inzwi­schen wieder offline genommen. Das Internet vergisst jedoch bekannt­lich nie und so sind die Designs sowie Preise jetzt schon enthüllt.

Die Smart Glasses werden als zwei Sonnen­brillen-Ausfüh­rungen und drei Stan­dard-Vari­anten in den Handel kommen. Das Acces­soire ist recht groß gestaltet, wobei man sich am aktu­ellen Mode­trend orien­tiert. Je nach Modell beträgt die UVP 1999 oder 2499 chine­sische Yuan, was circa 255 respek­tive 320 Euro entspricht. Die Brille soll mit einem 2200 mAh starken Akku, zwei Mikro­fonen, Antennen, einer USB-Typ-C-Lade­buchse, einem Chip­satz, Stereo-Laut­spre­chern und IP67-Schutz ausge­stattet sein.

Wann kommt die Huawei x Gentle Monster Smart Glasses?



Die UVP der Huawei x Gentle Monster Smart Glasses Die UVP der Huawei x Gentle Monster Smart Glasses

Laut Angaben von Gentle Monster startet der Verkauf am 6. September – leider jedoch vorerst nur in China. Hier­zulande können Inter­essenten dennoch bereits einen Blick auf das Produkt werfen, denn am Veröf­fent­lichungstag der schlauen Gläser startet bekann­termaßen die IFA in Berlin. Dort wird Huawei sicher­lich auch seine Smart Glasses der Öffent­lich­keit präsen­tieren und mögli­cher­weise weitere Länder für die Markt­einfüh­rung nennen.

Zum Liefer­umfang gehört übri­gens auch eine Schutz­hülle, mit der sich die Brille drahtlos aufladen lässt. (via GizmoChina / Huawei Central)

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)