Billig-Falter: Drei günstigere Huawei-Foldables 2021?

Fallen die Preise für Fold­ables endlich? Was Xiaomi mit den relativ nied­rigen Anschaf­fungs­kosten Mi Mix Fold vormachte, soll Huawei auch demnächst voll­ziehen. Drei weitere, güns­tige Falt-Modelle sollen im zweiten Halb­jahr kommen.

Es gibt Bewe­gung im Foldable-Bereich, vor allem Huawei soll einem Bericht zufolge das falt­bare Smart­phone voran­bringen. Für die zweite Jahres­hälfte habe die Firma gleich drei neue Handys mit bieg­samem Display im Köcher. Dabei handele es sich aber nicht nur um sünd­haft teure Exem­plare, mit nied­rigeren Anschaf­fungs­kosten wolle man die Nach­frage stei­gern. Abseits Huawei und Samsung sei mit einem Foldable eines weiteren Players zu rechnen, den man in dieser Hinsicht wohl nicht unbe­dingt auf dem Schirm hatte. Asus soll eben­falls noch dieses Jahr ein Falt-Handy heraus­bringen.

Bringt Huawei erschwing­liche Fold­ables?

Faltbare Smartphones werden allmählich salonfähig

Andre Reinhardt Mit dem Mate X2 veröf­fent­lichte Huawei im Februar ein nach innen falt­bares Smart­phone, welches das Konzept des Galaxy Z Fold 2 5G verfei­nerte. Zumin­dest hat das Produkt ein brei­teres Außen­dis­play und eine bessere Kamera als das Samsung-Modell. Hier­zulande erschien das Mate X2 bislang nicht, wie der Vorgänger kostet es jedoch umge­rechnet etwa 2300 Euro. Dass es auch anders geht, zeigte Xiaomi mit dem kürz­lich veröf­fent­lichten Mi Mix Fold. Mit einem Einstiegs­preis von 9999 Yuan werden nach derzei­tigem Wech­sel­kurs 1276 Euro fällig.

Fold­ables zu Preisen kaum über dem Niveau gängiger High-End-Smart­phones sind also defi­nitiv schon machbar und auch Huawei scheint in diese Rich­tung zu tendieren. Das behauptet jeden­falls Digi­times. Angeb­lich sollen in der zweiten Jahres­hälfte 2021 drei weitere Falt-Handys vom China-Konzern folgen. Es sei eine huma­nere Preis­gestal­tung, quasi das Einstei­ger­seg­ment für Fold­ables, ange­peilt. Man wolle auf diese Weise die Nach­frage anspornen, teilten die Quellen des taiwa­nischen Nach­rich­ten­maga­zins mit.

Mehr Foldable-Auslie­ferungen erwartet

Diverse Hersteller schi­cken sich an, dieses Jahr noch falt­bare Smart­phones heraus­zubringen. Nach Huawei und Xiaomi dürften Samsung und Oppo folgen. Aber auch Asus hat ein entspre­chendes Produkt für die zweite Jahres­hälfte in Vorbe­rei­tung, wie Digi­times verrät. Weitere Produkte wie ein neues Razr von Moto­rola Mobi­lity sind eben­falls nicht ausge­schlossen. Die stei­gende Viel­falt im Sektor der Falt-Tele­fone soll für einen Anstieg der Auslie­ferungen sorgen. Wurden 2020 etwa 2,8 Millionen Fold­ables verschickt, werden 2021 sieben Millionen erwartet. Insge­samt rechnet man mit zwölf Millionen falt­baren AMOLED-Panels, um entspre­chende Mobil­geräte konstru­ieren zu können.

In Zukunft könnte es übri­gens Smart­phones geben, die sich zugleich falten und rollen lassen.