Huawei-Event am 27. Juli: MatePad Pro, HarmonyOS 3 & mehr

Am 27. Juli zeigt Huawei im Rahmen eines Events Neuheiten, darunter HarmonyOS 3 und das MatePad Pro (2022). Die finale Version des Betriebs­system-Updates dürfte der Hersteller bereits nach der Veran­stal­tung an Nutzer in China verteilen. Über das Tablet gibt es noch nicht allzu viele Infor­mationen. Es wird mit 11-Zoll-Display und einem großen Kamera-Element ähnlich dem Mate 40 daher­kommen. Mit Glück wird auch der Nach­folger zu letzt­genanntem Phablet, das Mate 50, präsen­tiert. Entgegen der Kopf­hörer FreeBuds Pro 2 ist dieses Mobil­gerät aber noch nicht bestä­tigt.

Huawei erwei­tert am 27. Juli sein Produkt­port­folio

Grafiken der bevorstehenden Huawei-Neuheiten

Huawei In unseren Gefilden setzt Huawei sein haus­eigenes Betriebs­system HarmonyOS leider spär­lich ein. So müssen sich beispiels­weise Anwender des Huawei P50 Pro noch mit dem auf Android 10 basie­renden EMUI 12 zufrie­den­geben. Mit der neuen Smart­watch Watch GT3 (Pro) und dem Tablet MatePad Pro (2021) gibt es aber auch hier­zulande Gerät­schaften auf HarmonyOS-Basis. Wie Huawei über das chine­sische Forum Weibo verkündet, bekommt besagter Flach­rechner bald einen Nach­folger. Das Ober­klasse-Tablet und weitere Produkte sind Teil einer bevor­ste­henden Präsen­tation.

Am Mitt­woch nächster Woche, dem 27. Juli 2022, hält der Konzern ein Event ab. Um 19:30 chine­sischer respek­tive 13:30 deut­scher Zeit fällt der Start­schuss. Das Teaser-Poster zum MatePad Pro (2022) offen­bart ein 11-Zoll-Tablet mit rundem Kamera-Buckel. Den Silhou­etten nach zu urteilen handelt es sich um ein recht schlankes Mobil­gerät. Zusätz­liche Teaser-Poster zu HarmonyOS 3 und den FreeBuds Pro 2 veröf­fent­lichte das Unter­nehmen eben­falls als Vorge­schmack zum Live-Stream.

Weitere Kandi­daten für das Huawei-Event

Die Präsen­tation der aktu­ellen Phablet-Gene­ration Mate 40 verlief ziem­lich frag­men­tiert. Am 22. Oktober 2020 stellte Huawei das Mate 40, das Mate 40 Pro und das Mate 40 Pro+ vor. Im März 2021 folgte das Mate 40E und im Juni 2021 erschienen schließ­lich die LTE-Ausgaben Mate 40 Pro 4G und Mate 40E 4G. Ob Huawei die Mate-50-Produkt­familie oder zumin­dest ein oder zwei Exem­plare der Serie am 27. Juli enthüllt, bleibt abzu­warten. Weitere Netbooks sind eben­falls denkbar.

Zuletzt hat Huawei seinen Kamera-Partner Leica an Xiaomi verloren.