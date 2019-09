Huawei strebt europäisches Smartphone-Ökosystem an

Das US-Handels­embargo für Huawei wirft auch in Europa seine Schatten voraus, unter anderem durch die fehlenden Google-Apps der kommenden Mate-30-Serie. Der chine­sische Konzern möchte aber einen Umschwung und strebt an, gemeinsam mit euro­päischen Unter­nehmen ein Smart­phone-Ökosystem aufzu­bauen. Es soll sich um einen Gegen­entwurf zu Android und iOS handeln, bei dem die Google-Appli­kationen und Anwen­dungen wie WhatsApp und Face­book weiterhin problemlos genutzt werden können. Huawei würde mit diesem Schritt von mehr Unab­hängig­keit von den Verei­nigten Staaten und die euro­päische Wirt­schaft durch digi­tale Souve­ränität profi­tieren.

USA-Konflikt: Huawei setzt auf Europa

Huaweis Eric Xu möchte Europa als Partner für ein neues Ökosystem gewinnen Es ist eine schiere Achter­bahn­fahrt für den chine­sischen Hersteller, erst das Handels­embargo, dann eine halb­gare Gnaden­frist, die kürz­lich eine Verlän­gerung erhielt. In Nord­amerika sieht es derzeit nicht danach aus, als ob sich die Regie­rung in naher Zukunft mit Huawei einigt. Entspre­chend nach­voll­ziehbar ist es, dass der China-Konzern neben dem US-ameri­kani­schen Android zur Sicher­heit sein Betriebs­system Harmony OS verwenden will.

Euro­päische Bürger sind begeis­terte Huawei-Käufer und tragen unfrei­willig den Kolla­teral­schaden durch das Zerwürfnis, ein Umstand, dem die Firma plant entge­genzu­wirken. „Wenn Europa sein eigenes Ökosystem für smarte Endge­räte hätte, würde Huawei es benutzen.“, beteuert Führungs­kraft Eric Xu in einem Inter­view mit dem Handels­blatt. Der Chair­mann packt die euro­päische Regie­rung auch bei der Ehre und erin­nert: „Die EU-Staaten spre­chen seit Jahren von digi­taler Souve­ränität. Warum bauen sie dann nicht ein eigenes Ökosystem für smarte Endge­räte auf?“

Weitere Details zur mögli­chen Huawei-Europa-Koope­ration

Laut Xu habe das Unter­nehmen 60 Milli­arden US-Dollar in die Hand genommen, um das Geschäft mit smarten Endge­räten im Heimat­land zu reali­sieren. Jetzt möchte man ein Ökosystem im Ausland aufbauen, das aber nicht zwin­gend von Huawei selbst stammen muss. Dabei will der Konzern die Partner unter­stützen und lang­fristig inves­tieren. „Damit wäre das Problem der euro­päischen digi­talen Souve­ränität gelöst.“, so der Huawei-Vorsit­zende.

Mit dieser Lösung könnten US-Apps wieder offen werden und auf den haus­eigenen Smart­phones Verwen­dung finden. Als Teil des Ökosys­tems kämen auch Android und Harmony OS infrage. Momentan laufen bereits Gespräche zwischen Huawei und nicht näher genannten euro­päischen Unter­nehmen. Ende des Jahres oder Anfang 2020 sollen die Details geklärt und spruch­reif sein.

