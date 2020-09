Huawei Enjoy 20 und Enjoy 20 Plus offiziell vorgestellt

Huawei hat neue Smart­phones zu Preisen ab 250 Dollar vorge­stellt, die auch Unter­stüt­zung für 5G bieten. Die Markt­ein­füh­rung erfolgt in Fernost schon kommende Woche.

Huawei zwei neue Smart­phones vorge­stellt. Dabei handelt es sich aber nicht um die Mate-40-Reihe, die Opti­misten schon für die IFA erwartet hatten, sondern um zwei Mittel­klasse-Handys. Beide Geräte kommen mit Unter­stüt­zung für den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G und werden zumin­dest in China bereits ab 10. September verkauft.

Das Huawei Enjoy 20 kommt mit einem 6,6 Zoll großen LCD-Display mit HD-Auflö­sung (1600 mal 720 Pixel) und einem MediaTek-Prozessor vom Typ MT6853. Auf der Rück­seite verfügt der Hand­held über eine Triple-Kamera (13, 5 und 2 Mega­pixel), während die Front­ka­mera mit einer Linse und einer Auflö­sung von 8 Mega­pixel auskommen muss. Huawei Enjoy 20

Foto: Huawei Central Der Akku hat eine Kapa­zität von 5000 mAh und kann mit 10-Watt-Netz­ge­räten aufge­laden werden. In der Version mit 4 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB Spei­cher­platz kostet das Gerät in China 1699 Yuan. Das sind knapp 250 US-Dollar. Die Vari­ante mit 6 GB RAM und eben­falls 128 GB Spei­cher­ka­pa­zität ist für 1899 Yuan (knapp 280 Dollar) erhält­lich.

Huawei Enjoy 20 Plus mit Full-HD+-Display

Das Huawei Enjoy 20 Plus verfügt über ein 6,63 Zoll großes Full-HD+-Display mit 90 Hz. Auch hier kommt der MediaTek-Prozessor vom Typ MT6853 zum Einsatz. Das Design der Haupt­ka­meras erin­nert an das Huawei Mate 30 Pro. Die Kamera kommt mit drei Linsen, die eine Auflö­sung von 48, 8 und 2 Mega­pixel bieten. Die Pop-up-Front­ka­mera bietet eine Auflö­sung von 16 Mega­pixel.

Der Bolide verfügt über einen 4200-mAh-Akku, der mit 40-Watt-Schnell­la­de­ge­räten aufge­laden werden kann. Auch das Plus-Modell bietet 128 GB Spei­cher­platz. Das Smart­phone ist mit 6 GB Arbeits­spei­cher für 2299 Yuan (knapp 340 Dollar) erhält­lich. Die Version mit 8 GB RAM kostet 2499 Yuan (365 Dollar). Huawei Enjoy 20 Plus

Foto: Huawei Central Beide neuen Huawei-Hand­helds werden mit Android 10 und der EMUI-10.1-Benut­zer­ober­fläche, aber ohne Google-Dienste ausge­lie­fert. Huawei verkauft das Enjoy 20 in den Farb­va­ri­anten Bring Black, Sakura Snow Clear Sky, Emerald Green und Gold, während das Plus-Modell in den Farben Galaxy Silver, Cherry Snow Clear Sky, Emerald Green und Magic Night Black erhält­lich ist.

Wann die neuen Geräte in Deutsch­land erhält­lich sein werden, ist nicht bekannt. Auf der virtu­ellen IFA-Pres­se­kon­fe­renz wurden die Smart­phones mit keinem Wort erwähnt. Statt­dessen hat der Hersteller seine heraus­ra­genden Kameras - etwa bei der P40-Serie - heraus­ge­stellt, die wach­sende Anzahl an Anwen­dungen in der App Gallery erwähnt und sein eigenes Ökosystem gelobt.

Unge­achtet der neuen Modelle rechnet ein Analyst damit, dass Huawei seine Smart­phone-Sparte mögli­cher­weise sogar aufgeben könnte.