EMUI 11: Weltweite Update-Liste mit konkreten Terminen

Vergan­gene Woche präsen­tierte Huawei einen Update-Fahr­plan für haus­eigene Smart­phones, die EMUI 11 erhalten sollen, dieser war aber noch recht vage. Ein kürz­lich veröf­fent­lichtes Doku­ment nennt konkre­tere Termine und wurde zudem in Regionen unter­teilt. Ferner gab es ein paar Ände­rungen an den Release-Zeit­räumen.

So sollen nächsten Monat nicht nur Huawei P40, P40 Pro und P40 Pro+, sondern auch das Mate 30 Pro in West­europa mit der über­arbei­teten Soft­ware bedacht werden. Das falt­bare Smart­phone Mate Xs folgt im Januar 2021. Weitere Termi­nie­rungen entnehmen Sie dem Artikel.

Huawei veröf­fent­licht welt­weiten Update-Plan

Update-Plan für Westeuropa

Bild: Huawei

Von der Bezeich­nung EMUI 11 sollte man sich nicht täuschen lassen, auch diese Soft­ware basiert wie schon EMUI 10.1 auf Android 10. Wahr­schein­lich gelang Huawei aufgrund der fehlenden Koope­ration mit Google erst später an Android 11 – oder möchte diese Fassung bewusst über­springen und die User direkt auf Harmony OS umsie­deln. Dennoch lohnt sich eine Aktua­lisie­rung auf EMUI 11. Es gibt neue Multi-Window-Funk­tionen, einen opti­mierten Always-on-Bild­schirm, eine Möglich­keit, Apps auf einem PC und dem Handy zugleich zu nutzen, und vieles mehr.

Im Artikel einge­bettet finden Sie eine Liste mit 15 Huawei-Smart­phones, welche bis zum ersten Quartal 2021 ein Update auf EMUI 11 in West­europa erhalten. Den Anfang machen die P40-Serie (ausge­schlossen den Lite-Modellen) und das Phablet Mate 30 Pro. Das eben­falls bei uns erhält­liche Mate 40 Pro hat bereits EMUI 11 an Bord. Huaweis Mate Xs ist für den kommenden Januar datiert. Mitt­ler­weile kostet das auch in Deutsch­land vertrie­bene Foldable 1699 Euro anstatt der dama­ligen UVP in Höhe von 2499 Euro. Update-Plan für Nordosteuropa

Bild: Huawei

Wo erscheint EMUI 11 sonst noch?

Neben West­europa wird auch Nord­ost­europa bedacht, wozu unter anderem Lett­land, Litauen und der nörd­liche Teil des rest­lichen euro­päi­schen Russ­lands (einschließ­lich Moskau) zählen. Der Mitt­lere Osten, der Asien-Pazifik, Latein­ame­rika, Japan und Indien dürfen sich eben­falls über EMUI 11 freuen. Auch in diesen Gebieten soll es spätes­tens Ende des ersten Quar­tals 2021 soweit sein. Huawei weist darauf hin, dass sich die Update-Liste auf freie Mobil­geräte bezieht. Sollten Sie also ein Netz­betreiber-Modell haben, müssen Sie sich bei ihrem Anbieter nach der Aktua­lisie­rung erkun­digen.

