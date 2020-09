Huawei patcht Betriebssystem für Corona Warn App

Huawei-Patch für Corona Warn App

Die Corona Warn App ist bislang zwar im Google Play Store verfügbar, nicht aber in der App Gallery von Huawei. Aller­dings wäre die Anwen­dung bislang ohnehin nicht sinn­voll lauf­fähig gewesen. Unab­hängig davon, ob ein Huawei-Smart­phone mit Google- oder Huawei-Diensten zum Einsatz kommt, war die Corona Warn App im Hinter­grund­betrieb prak­tisch ohne Funk­tion. Grund dafür sind Strom­spar-Mecha­nismen, die Huawei ins Betriebs­system inte­griert hat.

Nun berichtet der Huawei Blog über ein nur 8,77 kB großes Firm­ware-Update, das genau dieses Manko beheben soll. Die Aktua­lisie­rung sorgt dafür, dass die Corona Warn App von der Strom­spar-Funk­tion ausge­nommen wird und auch im Hinter­grund aktiv bleibt. Auch wenn die Anwen­dung gerade geschlossen ist, soll die Kontakt­ver­fol­gung demnach funk­tio­nieren, was bislang offenbar nicht der Fall war.

Update inner­halb weniger Sekunden

Huawei-Patch für Corona Warn App

Logo: Deutsche Telekom AG / SAP SE, Foto/Montage: teltarif.de Wie es im Bericht weiter heißt, wird der Patch wie ein herkömm­liches Firm­ware-Update ange­zeigt. Anders als bei anderen Betriebs­system-Aktua­lisie­rungen ist aber nach der Instal­lation kein Neustart des Smart­phones nötig. Da die Instal­lati­ons­datei sehr klein ist, kann die Aktua­lisie­rung auch über eine mobile Daten­ver­bin­dung inner­halb weniger Sekunden durch­geführt werden.

Dem Bericht zufolge ist das Update für die Huawei-Smart­phones Mate 20, Mate 20 X, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro Plus und nova 5T verfügbar. Sprich: Es werden sowohl Hand­helds mit Google-Diensten als auch Geräte, die ersatz­weise die Huawei Mobile Services an Bord haben, versorgt.

Die Strom­spar-Funk­tionen bei Huawei-Smart­phones waren auch in der Vergan­gen­heit immer wieder ein Ärgernis. So kommen Push-Benach­rich­tigungen teil­weise erst an, wenn der Nutzer das Display seines Handys einschaltet. Der VLC Media Player blieb im laufenden Betrieb einfach stehen, sodass ihn die Entwickler zeit­weise sogar für Huawei-Geräte nicht mehr ange­boten hatten.