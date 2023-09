Huawei: Weltweites Comeback geplant

Huawei will einem Bericht aus China zufolge wieder verstärkt im globalen Markt mitmi­schen. Die Führungs­kräfte tüfteln angeb­lich eine Stra­tegie für das große Come­back aus. Derzeit soll das Unter­nehmen daran arbeiten, Vertriebs­wege und Marke­ting für den inter­natio­nalen Verkauf wieder zu erwei­tern. Unter anderem wird prognos­tiziert, dass Huawei seine welt­weiten Smart­phone-Auslie­ferungen in diesem Jahr deut­lich stei­gert. Während es auf dem Handy-Markt also wieder aufwärts­gehen könnte, sieht es in Deutsch­land bezüg­lich Huaweis Netz­werk­tech­nologie düster aus. Einer Umfrage zufolge halten die meisten Bundes­bürger aber zum Hersteller.

Huawei plant angeb­lich globales Come­back

Bringt Huawei bald wieder mehr Handys wie das Mate 60 Pro (Foto) zu uns?

Huawei Seit mehr als vier Jahren steht Huawei in der USA auf der schwarzen Liste. Das Handels­embargo hat dem Elek­tronik­kon­zern schwer geschadet. Weil die Firma nicht mehr auf nord­ame­rika­nisches Equip­ment und Wissen zurück­greifen durfte, konnte sie keine 5G-Handys mehr reali­sieren. Im Heimat­land machte sich das negativ bemerkbar. Domi­nierte Huawei in China zuvor mit fast 50 Prozent Markt­anteil, sind es mitt­ler­weile weniger als zehn Prozent. In Deutsch­land ging es eben­falls bergab. Schaffte es Huawei hier­zulande sogar in einem Quartal auf Platz zwei vor Apple, werden aktuell nur noch acht Prozent des Marktes verbucht. Gibt es demnächst die Kehr­wende?

Die chine­sische Zeit­schrift Caijing (via ithome) will von Plänen einer großen Rück­kehr Huaweis in den inter­natio­nalen Handel erfahren haben. Zunächst möchte man den Inlands­markt wieder stärken, anschlie­ßend in Übersee durch­starten. Die zuvor abge­bauten Platt­formen für Vertrieb und Marke­ting sollen wieder aufge­baut werden. In diesem Jahr soll Huawei insge­samt 38 Millionen anstatt den zuvor geplanten 30 Millionen Smart­phones auslie­fern. Mit dem Kirin 9000S hat das Unter­nehmen wieder einen 5G-Chip­satz am Start. Dieser ist jedoch im wenig effi­zienten 7-nm-Prozess mit veral­teter Prozessor-Archi­tektur herge­stellt.

Deswegen – und aufgrund der weiterhin fehlenden Google-Apps, dürfte das Come­back schwie­rige Voraus­set­zungen haben. Ganz weg war Huawei frei­lich nie, aller­dings kommen nur noch wenige Handys des Konzerns bei uns in den Handel.

Umfrage zum Verbot von Huawei-Netz­werk­tech­nolo­gien

Von der deut­schen Pres­sestelle des Herstel­lers (via Pres­seportal) wurde eine Umfrage geteilt. Das reprä­sen­tative, unab­hän­gige Markt­for­schungs­institut INSA habe diese Befra­gung durch­führt. Unter anderem wollte Huawei von den 1005 Personen ab 18 Jahren wissen, welchen Stel­len­wert das Unter­nehmen für die Digi­tali­sie­rung in Deutsch­land hat. So sind 49 Prozent der Teil­nehmer der Meinung, dass die Firma die Digi­tali­sie­rung bei uns voran­bringt. Bei den 30- bis 39-Jährigen waren sogar 76 Prozent von dieser Annahme über­zeugt. Ein Verbot von Huaweis-Netz­werk­tech­nologie lehnten 45 Prozent der Befragten ab. Dies sei die Mehr­heit der Teil­nehmer. Andere enthielten sich der Stimme oder stimmten dafür.

Immerhin bei den großen Foldables ist Huawei an der Spitze.