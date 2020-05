Huawei: USA-Sanktionen bedrohen Netzsicherheit & Handel

Das chinesische Unternehmen Huawei ist einer der größten Netzwerkausrüster und zweitgrößter Hersteller von Smartphones der Welt

Foto: Picture Alliance / dpa Huawei sieht sich nach der Auswei­tung der US-Sank­tionen gegen den chine­si­schen Tech­no­lo­gie­kon­zern auf das Verwenden von Chips mit US-Tech­no­logie im "Über­le­bens­kampf". Guo Ping, der amtie­rende Huawei-Chef warnt: "Diese Entschei­dung war will­kür­lich und droht, der gesamten Branche global Schaden zuzu­fügen. Diese neue Regel wird sich auf den Ausbau, die Wartung und den konti­nu­ier­li­chen Betrieb von Netzen im Wert von Hunderten von Milli­arden US-Dollar auswirken, die in mehr als 170 Ländern unsere Tech­no­logie nutzen."

Für Huawei gehe es nun ums "Über­leben"

Foto: Picture Alliance / dpa Die USA hatten am Freitag die Sank­tionen gegen den chine­si­schen Huawei-Konzern weiter verschärft. Die neuen Maßnahmen sollen dem Smart­phone-Anbieter und Netz­werk-Ausrüster speziell den Zugang zu ameri­ka­ni­scher Halb­leiter-Tech­no­logie abschneiden. Es geht dabei sowohl um die Entwick­lung als auch um die Produk­tion dieser Chips.

Huawei entwi­ckelt inzwi­schen zwar verstärkt eigene Prozes­soren, ist aber bei der Herstel­lung beispiels­weise durch Auftrags­pro­du­zenten wie den taiwa­ne­si­schen Konzern TSMC auf Tech­no­lo­gien ange­wiesen, die in den USA entwi­ckelt wurden. Huawei könnte zwar mit seinem Chip-Design auf Zulie­ferer in der Volks­re­pu­blik China auswei­chen. Hersteller wie die Semi­con­ductor Manu­fac­tu­ring Inter­na­tional Corpo­ra­tion (SMIC) hinken nach Exper­ten­ein­schät­zungen aber aktu­ellen tech­ni­schen Entwick­lungen zwei bis drei Jahre hinterher.

Huawei nach wie vor führender Ausrüster von Mobil­funk­netzen

Huawei ist einer der wich­tigsten und wohl führende Ausrüster von Mobil­funk-Netzen und der zweit­größte Smart­phone-Anbieter der Welt. Die USA werfen dem Konzern Spio­nage und die Verlet­zung von Sank­tionen unter anderem gegen den Iran vor. Das war der offi­zi­elle Grund, um Huawei auf eine schwarze Liste von Unter­nehmen zu setzen, mit denen ameri­ka­ni­sche Firmen Geschäfte nur mit einer spezi­ellen Erlaubnis der US-Behörden machen können. Huawei kann deswegen unter anderem keine neuen Smart­phone-Modelle mit vorin­stal­lierten Google-Diensten verkaufen, was den Absatz der Geräte außer­halb des chine­si­schen Heimat­marktes bremst.

Keine über­zeu­gende Begrün­dung

Der amtierende Vorsitzende von Huawei Guo Ping warnt davor, dass die Sanktionen der ganzen Welt schaden werden.

Foto: Picture Alliance / dpa Huawei-Chef-Guo erklärte, die US-Regie­rung habe Huawei am Freitag ohne über­zeu­gende Begrün­dung in die soge­nannte Enti­täts­liste aufge­nommen. "Seit diesem Zeit­punkt und trotz des Umstands, dass uns eine Reihe wich­tiger indus­tri­eller und tech­no­lo­gi­scher Elemente nicht mehr zur Verfü­gung standen, haben wir uns weiterhin verpflichtet, alle Regeln und Vorschriften der US-Regie­rung einzu­halten." Gleich­zeitig habe Huawei seine vertrag­li­chen Verpflich­tungen gegen­über Kunden und Liefe­ranten erfüllt und trotz aller Widrig­keiten über­lebt und das Geschäft und die Entwick­lung neuer Produkte voran­ge­bracht.

Die US-Regie­rung igno­riere die Bedenken vieler Unter­nehmen und Bran­chen­ver­bände voll­ständig. Diese neue Regel werde sich auf den Ausbau, die Wartung und den konti­nu­ier­li­chen Betrieb von Netzen im Wert von Hunderten von Milli­arden US-Dollar auswirken, die in mehr als 170 Ländern Tech­no­logie von Huawei nutzen. Damit seien Kommu­ni­ka­ti­ons­dienste für mehr als drei Milli­arden Menschen in Gefahr. Die USA wollten ein führendes Unter­nehmen aus einem anderen Land anzu­greifen, was der Behaup­tung wider­spreche, dass sie an der Sicher­heit von Netzen inter­es­siert seien.

Folgen für die gesamte Branche

Diese Entschei­dung der US-Regie­rung betreffe nicht nur Huawei. Sie werde schwer­wie­gende Auswir­kungen auf eine Reihe globaler Indus­trie­bran­chen haben. Auf lange Sicht werde Vertrauen inner­halb der globalen Halb­lei­ter­indus­trie, von der viele Bran­chen abhängig sind, geschä­digt und Konflikte und Verluste in diesen Bran­chen verstärkt. Dies werde nur dazu führen, das Vertrauen inter­na­tio­naler Unter­nehmen in US-ameri­ka­ni­sche Tech­no­logie- und Liefer­ketten zu unter­graben. Am Ende werde dies den Inter­essen der USA schaden.

Und weiter: "Huawei führt eine umfas­sende Prüfung dieser neuen Export­be­schrän­kungs­re­geln durch. Wir erwarten, dass unser Geschäft unwei­ger­lich betroffen sein wird. Wir werden alles in Bewe­gung setzen, um Lösungen zu finden. Wir hoffen, dass unsere Kunden und Liefe­ranten weiterhin mit uns zusam­men­stehen und die Auswir­kungen dieser diskri­mi­nie­renden Regel mini­mieren."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Vorstel­lung des ameri­ka­ni­schen Präsi­denten ist, dass alle Arten von Elek­tronik bei ihm daheim in Amerika gebaut werden sollte und dadurch neue Arbeits­plätze entstehen oder bestehende erhalten werden könnten. Nun fehlen in den USA aber hoch­qua­li­fi­zierte Fach­kräfte, die dann noch bereit wären, zu chine­si­schen Wander­ar­beiter-Löhnen zu arbeiten. Andern­falls würden die Produkte schlicht viel zu teuer, sie kann oder würde niemand mehr kaufen. Oder man baut sie in hoch­au­to­ma­ti­sierten Fabriken, die kaum Arbeits­plätze bieten.

Trump erreicht mit seinen Sank­tionen das Gegen­teil von dem, was er eigent­lich will. Die Chinesen werden früher oder später ihre eigene tech­no­lo­gi­sche Entwick­lung beschleu­nigen, sind dann eines Tages völlig unab­hängig und bieten dann womög­lich noch bessere Technik zu güns­ti­geren Preisen an. Da viele Endkunden nur auf der Jagd nach dem güns­tigsten Preis sind, werden sie die ameri­ka­ni­schen Produkte eines Tage im Regal stehen lassen und direkt in China kaufen.

Wenn Trump errei­chen möchte, dass die chine­si­sche Regie­rung ihre Auffas­sung von Demo­kratie und Bürger­be­tei­li­gung gründ­lich über­ar­beitet (wofür es gute Gründe gäbe), wird er das kaum durch so massiven wirt­schaft­li­chen Druck errei­chen. Sondern nur durch gedul­diges Verhan­deln und gutes eigenes Beispiel. Doch das scheint irgendwie nicht seine Stärke zu sein.

