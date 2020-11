App Gallery: Huawei gewährt Einblicke

In chinesischer Sprache, mit elektronischer Musik im Hintergrund und englischen Untertiteln wurde die Veranstaltung gestreamt.

Bild: Huawei Videokonferenz - Screenshot: teltarif.de In seinem virtu­ellen "Huawei Deve­loper Webinar" wollte das chine­sische Unter­nehmen sein welt­weites Enga­gement für den Erfolg von App-Entwick­lern betonen.

Gezeigt wurden Stra­tegien und Support-Initia­tiven, die es auslän­dischen Soft­ware-Entwick­lern einfa­cher machen sollen, den lukra­tiven chine­sischen Markt für sich zu erschließen.

Die Themen reichten von der Bera­tung rund um lokale Gege­ben­heiten über die Unter­stüt­zung bei der Produkt­loka­lisie­rung (also die Über­set­zung auf Chine­sisch) bis hin zur Nutzerak­quise und Mone­tari­sie­rung (= wie kann man damit echtes Geld verdienen?). Dabei möchte Huawei helfen, Einstiegs­hürden zu über­winden und so unkom­pli­ziert vom "rapiden Wachstum in China" profi­tieren zu können.

Poten­zial im welt­weit ersten „Mobile-first“-Markt

Bild: Huawei Videokonferenz - Screenshot: teltarif.de Mit mitt­ler­weile 904 Millionen mobilen Inter­net­nut­zern gilt China als die wohl erste „Mobile-first“ Gesell­schaft der Welt. Allein letztes Jahr wurden auf dem chine­sischen Fest­land fast 100 Milli­arden Apps herun­ter­geladen. Obwohl der Markt ein riesiges Poten­zial bietet, exis­tiert dort eine lange, komplexe Liste von Quali­fika­tionen, Prüf­ver­fahren, Lizenz- und Geneh­migungs­vor­gaben, die auslän­dische Entwickler erfüllen müssen, wenn sie in China tätig werden wollen. Damit es gelingt, möglichst schnell und mühelos ihre App auf dem chine­sischen Markt zu plat­zieren, bietet Huawei Entwick­lern aus aller Welt unbü­rokra­tische Unter­stüt­zung an. So möchte das gut vernetzte Unter­nehmen beim Umgang mit Behörden, der Produkt­loka­lisie­rung und der Benut­zerak­quise helfen, im Allein­gang wäre jeder euro­päi­sche Unter­nehmer zum Schei­tern verur­teilt.

White­paper liefert Einblicke

Im Rahmen des Webi­nars präsen­tierte Huawei ein neues White­paper ("Weiß­buch"), das den Entwick­lern den chine­sischen Mobil­funk­markt näher bringen soll. Neben einer genauen Auflis­tung aller Ange­bote zur Unter­stüt­zung von Entwick­lern wird darin auch erklärt, welche "spezi­ellen Wachs­tums­treiber am Markt exis­tieren" und welche App-Kate­gorien aktuell beson­ders erfolg­reich sind.

Begleitet von elek­tro­nischer Musik und mit engli­schen Unter­titeln gewährten chine­sische App-Entwickler in einer Online-Video-Konfe­renz Einblicke in ihren Heimat-Markt und die dortigen Vorgaben.

Chine­sische Mobile-Gaming-Giganten sind etwa die Unter­nehmen Tencent, iDreamSky, Jinke oder Feiyu, die hier­zulande nur wenige Insider kennen dürften. Sie versuchten, chine­sische Nutzer­gewohn­heiten und Verbrau­cher­trends zu vermit­teln. Rechts­experten von Huawei erläu­terten bis ins Detail die recht­lichen Vorgaben ("Compli­ance"), die bei der Einfüh­rung von Apps am chine­sischen Markt zwin­gend zu berück­sich­tigen sind. Wer sich hier nicht auskennt, kann sich schnell in der chine­sischen Büro­kratie rettungslos verhed­dern.

Neue Bera­tungs­platt­form für Entwickler gestartet

Um Entwick­lern die Orien­tie­rung auf dem chine­sischen Markt zusätz­lich zu erleich­tern, hat Huawei eine neue benut­zer­freund­liche Online-Bera­tungs­platt­form gestartet. Da sich Entwickler häufig mit Bedenken konfron­tiert sehen, was beispiels­weise die Vorgaben für bestimmte App-Kate­gorien, den Daten­schutz oder die Spiele-Lizen­zie­rung betrifft, möchte diese Platt­form dabei helfen, alle notwen­digen Lizenzen und Doku­mente für unter­schied­liche Kate­gorien zu ermit­teln. Entwickler erhalten darüber hinaus Unter­stüt­zung bei Tests auf dem chine­sischen Markt und der Inte­gra­tion von Huawei Mobile Services (HMS). Sie können auch auf die Huawei App Gallery zurück­greifen, um die Reich­weite in ihrer Ziel­gruppe zu verbes­sern und so einen größeren Kunden­kreis in China zu gewinnen. Die Huawei App Gallery ist als Alter­native zum Google Play Store entstanden, womit der noch amtie­rende ameri­kani­sche Präsi­dent Trump (wohl unfrei­willig) eine wach­sende Konkur­renz für den ameri­kani­schen Google-Konzern heran­gezüchtet hat.

Wer Spiele für China entwi­ckeln möchte, findet die notwen­digen Infor­mationen auf der Website der Ecosystem Part­ners Deve­loper und des Deve­loper Forum

Wer ist die Huawei Consumer Busi­ness Group?

Produkte und Dienste (Services) von Huawei sind welt­weit in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Welt­bevöl­kerung genutzt. Trotz aller Sank­tionen ist das Unter­nehmen welt­weit aktuell wohl noch der größte Smart­phone-Anbieter. Huawei betreibt aktuell 18 Forschungs- und Entwick­lungs­ein­rich­tungen in den USA, Schweden, Russ­land, Indien, China und Deutsch­land. Die Huawei Consumer Busi­ness Group ist neben Carrier Network und Enter­prise Busi­ness einer von Huaweis drei Geschäfts­berei­chen für Smart­phones, Audio, mobile Breit­band­geräte, Weara­bles, Computer, Acces­soires und Cloud-Services. Das globale Netz­werk von Huawei basiert auf über 30 Jahren Erfah­rung in der Tele­kom­muni­kati­ons­branche.

Was ist die Huawei App Gallery?

Der offi­zielle App Store von Huawei nennt sich "App Gallery". Der soll Nutzern von Huawei- und Honor-Geräten eine "einfache und sichere Platt­form" bieten, worin sie "eine große Viel­falt an Apps suchen, instal­lieren und nutzen" können - auch ohne Unter­stüt­zung durch die Google-Dienste. Huawei möchte damit errei­chen, dass der Nutzer immer direkt das findet, "was er wirk­lich benö­tigt".

Wie beim ameri­kani­schen Vorbild unter­sucht Huawei alle gebo­tene Soft­ware auf schäd­liche Neben­wir­kungen und Risiken. "Reale Namen und Geräte werden kontrol­liert und echte Umge­bungen authen­tifi­ziert, damit die Sicher­heit aller Apps stets garan­tiert ist", verspricht der Konzern.