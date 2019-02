Huawei und 5G: Luxemburg will europäische Lösung

Die Frage, ob Huawei am Aufbau der 5G-Netze beteiligt werden soll, ist nun auch in Luxemburg angekommen. Ministerpräsident Bettel will eine europäische Lösung.

Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel hat sich im Streit um die Rolle von Huawei beim 5G-Netzaufbau für eine europäische Lösung ausgesprochen. Luxem­burgs Minis­ter­prä­si­dent Xavier Bettel hat sich für eine euro­päi­sche Stra­tegie zur Betei­li­gung des chine­si­schen Konzerns Huawei am Ausbau des schnellen Mobil­funk­netzes 5G ausge­spro­chen. "Ich glaube, dass auch eine euro­päi­sche Antwort auf diese Huawei-Frage die beste Lösung wäre", sagte Bettel, der auch Kommu­ni­ka­ti­ons­mi­nister seines Landes ist, nach einem Treffen mit Kanz­lerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Man solle nicht von vorne­herein sagen, Huawei werde vom 5G-Ausbau ausge­schlossen, solange nicht alle Details auf dem Tisch lägen.

Aufklä­rung gefor­dert

Wenn es um prin­zi­pi­elle Fragen zu Rechten oder der Zusam­men­ar­beit mit Staaten gehe, müssten alle Infor­ma­tionen vorliegen, bevor es eine klare Haltung geben könne, sagte Bettel. Das Thema könne auch beim EU-Gipfel im März eine Rolle spielen. "Die Antwort soll euro­pä­isch sein. Ich glaube nicht, dass es natio­nale Antworten sein sollten."

Zweifel an einem harten Vorgehen gegen Huawei kommen auch aus Wien. Ein Ausschluss des chine­si­schen Netz­werk­aus­rüs­ters Huawei vom Ausbau des 5G-Mobil­funk­netzes könnte zum Inno­va­ti­ons­hemmnis werden, warnt das öster­rei­chi­sche Verkehrs­mi­nis­te­rium und vermutet hinter dem von den USA ausge­henden massiven Druck gegen Huawei auch wirt­schafts­po­li­ti­sche Inter­essen, wie aus einer Stel­lung­nahme des Minis­te­riums gegen­über der öster­rei­chi­schen Pres­se­agentur APA hervor­geht. Huawei sei bei der Netz­werk­aus­stat­tung Markt- und Inno­va­ti­ons­führer, heißt es aus dem Minis­te­rium.

Euro­pa­weite Stan­dards für Sicher­heit

So verwende in Öster­reich die Deut­sche-Telekom-Tochter T-Mobile im Bereich LTE fast zu 100 Prozent Huawei-Produkte. Für 5G sei eben­falls ausschließ­lich Huawei als Liefe­rant vorge­sehen. Es müsse sicher­ge­stellt werden, dass in Europa und in Öster­reich die Wett­be­werbs­fä­hig­keit der Märkte nicht einge­schränkt wird. Gleich­zeitig müsse durch strenge euro­pa­weite Sicher­heits­stan­dards gewähr­leistet werden, dass der Zugriff auf kriti­sche Infra­struk­turen durch auslän­di­sche Regie­rungen ausge­schlossen sei.

Damit ist Öster­reich auf einer Linie mit der deut­schen Bundes­re­gie­rung. Die hatte sich zuletzt gegen einen pauschalen Ausschluss von Huawei am Aufbau des deut­schen 5G-Netzes ausge­spro­chen. Statt­dessen sollen die allge­meinen Sicher­heits­an­for­de­rungen verstärkt werden. Dazu seien "klare Vorgaben" für alle poten­zi­ellen Anbieter geplant. teltarif.de berich­tete.

