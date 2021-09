Gerücht: Huawei kann bald wieder 5G-Smartphones kreieren

Durch das nach wie vor bestehende US-Handels­embargo musste Huawei zuletzt auch Abstriche beim Mobil­funk machen. So gibt es etwa das Huawei P50 ledig­lich in einer LTE-Version. Dem Unter­nehmen wurde der Zugriff auf 5G-Modems sowohl bei nord­ame­rika­nischen als auch allen anderen Firmen unter­sagt. Bei den derzei­tigen Lösungen scheint immer ein Stück US-Tech­nologie inte­griert zu sein. Huaweis haus­eigene SoC-Schmiede HiSilicon forscht deshalb ausgiebig, um ein eigenes 5G-Funk­modul zu reali­sieren. Angeb­lich sei dieses bald fertig, wodurch neue 5G-Handys des Herstel­lers erscheinen könnten.

Huawei: Rück­kehr zur fünften Mobil­funk­genera­tion?

Kommen neue 5G-Handys von Huawei?

Huawei / Huawei Central Das im April 2020 erschie­nene P40 und das im Dezember desselben Jahres veröf­fent­lichte Mate 40 hatten beide eine Konnek­tivität am Puls der Zeit. Wenn es um WLAN, Blue­tooth und GPS geht, wartet auch das Huawei P50 mit aktu­ellen Stan­dards auf, beim Mobil­funk gibt es aller­dings einen Rück­schritt. Unfrei­willig aufgrund der Konse­quenzen durch das US-Handels­embargo konnte der Hersteller dieses Modell ausschließ­lich mit 4G-Modem reali­sieren. Insbe­son­dere im Heimat­land China, wo es bereits eine gute 5G-Flächen­abde­ckung gibt, ein spür­barer Nach­teil.

Viel­leicht könnte dieser Umstand schon mit einem poten­ziellen Mate 50 Geschichte sein. Zumin­dest, wenn man einem Tipp­geber des Forums Weibo (via Huawei Central) Glauben schenkt. So habe es Huawei angeb­lich geschafft, ein eigenes 5G-Modem zu konstru­ieren. Jedoch könne man dessen Funk aufgrund fehlender Netz­werk­bänder noch nicht entsperren, um es in einem Smart­phone zu verwenden. Das Unter­nehmen stünde kurz davor, dieses Problem zu beheben und mit 5G-Smart­phones zurück­zukehren.

Chip­satz­mangel soll zu bewerk­stel­ligen sein

Huawei und viele andere Unter­nehmen haben nach wie vor mit Chip­satz­mangel zu kämpfen. Der chine­sische Hersteller soll dies­bezüg­lich aber positiv gestimmt sein. Dem Infor­manten zufolge möchte Huawei beweisen, dass es Bestände an 5G-Chips gibt und die Knapp­heit kein hoff­nungs­loses Problem darstelle. Bereits zuvor stellte derselbe Tipp­geber neue 5G-Smart­phones des Konzerns in Aussicht. Diesmal scheint die Sach­lage aber ernster zu sein, da der Foren­bei­trag von einem Huawei-Mitar­beiter in Weibo geteilt wurde.

Zu wünschen wäre es dem Hersteller. Mitt­ler­weile sieht Huaweis Markt­posi­tion düster aus.