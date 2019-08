Huawei-Bann: BSI-Chef warnt vor politischen Entscheidungen

In der Sicher­heits­debatte um den chine­sischen Tele­komriesen Huawei hat der Chef des Bundes­amtes für Sicher­heit in der Infor­mati­onstechnik (BSI), Arne Schön­bohm, vor poli­tischen Entschei­dungen gewarnt. "Wenn allein poli­tisches Vertrauen die Grund­lage für Inves­titi­onsent­schei­dungen sein soll, dann zerstören wir die Arbeits­teilung, die wir in der Welt haben, die Grund­lage unseres volks­wirt­schaft­lichen Wohl­stands", sagte Schön­bohm in der heute erschienen Ausgabe der "Frank­furter Allge­meinen Zeitung". Arne Schönbohm Chef des BSI will keine politischen Entscheidungen im Fall Huawei.

Druck kommt aus den USA

Die USA haben Sicher­heits­bedenken gegen Technik des Konzerns, der im Handels­krieg zwischen Washington und Peking zwischen die Fronten geraten ist. Aus Angst vor Spio­nage warnen die USA auch Deutsch­land und andere Länder davor, Tele­komaus­rüstung von Huawei einzu­setzen. US-Präsi­dent Donald Trump hatte das Unter­nehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. Damit wurde Huawei der Zugang zu Tech­nologie von US-Konzernen und dem ameri­kani­schen Markt weit­gehend versperrt.

Herkunft der Bauteile ist für die Sicher­heit egal

Für eine Analyse der Mani­pula­tions­fähig­keit eines Bauteils sei es "voll­kommen egal, ob das Bauteil aus China, aus Korea oder aus Schweden kommt", sagte Schön­bohm der "FAZ". Wenn man eine Antenne "nicht über­prüfen und über­wachen" könne, "dann sollte man sie verbieten, egal woher sie kommt". Bisher hatten sich die Cyber­wächter des Bundes aus der Debatte weitest­gehend heraus­gehalten. "Das ist eine poli­tische Entschei­dung", hatte Schön­bohm im Februar gesagt.

Wirt­schafts­spio­nage ist kontrol­lierbar

Der BSI-Chef betonte, Wirt­schafts­spio­nage sei "kontrol­lierbar". Zugleich forderte er, dass Deutsch­land auch die Fähig­keit haben sollte, auf Hacker­angriffe aus dem Ausland mit Gegen­angriffen zu reagieren. Als "eines der indus­tria­lisier­testen Länder der Welt" benö­tige Deutsch­land diese Option. "Nur so können wir uns wirksam vertei­digen", sagte Schön­bohm.

Sank­tionen mit noch wenig Auswir­kungen

Unter­dessen scheinen die Sank­tionen Huawei noch nicht wirk­lich zu greifen. In der aktu­ellen Fortune 500-Liste belegt Huawei den 61. Platz der welt­weit erfolg­reichsten Unter­nehmen. Damit klet­tern die Chinesen im Vergleich zum Vorjahr um elf Plätze nach oben, seit 2017 verbes­serte man sich sogar um 68 Plätze. Das Ranking ordnet die größten und wich­tigsten Unter­nehmen nach ihrem Umsatz und Gewinn ein.

Huawei Mate 20 X 5G Datenblatt

Neuvorstellung

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)

Anzeige:

Auch bei den 5G-Devices geht es (noch) voran. So hat das Global Certi­ficate Forum (GCG) das Mate 20 X 5G nun mit dem 5G-Zerti­fikat ausge­zeichnet. Es ist, neben dem Samsung Galaxy S10 5G, eines von zwei derzeit in Deutsch­land bereits erhält­lichen 5G-Geräten. Einen Vergleich der beiden Smart­phones können Sie übri­gens in einem weiteren Bericht lesen.