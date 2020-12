Amazfit GTS 2 Mini vorgestellt: Kompakt, günstig, ausdauernd

Der chine­sische Hersteller Huami hat seine neue Smart­watch Amazfit GTS 2 Mini vorge­stellt. Wie der Name bereits vermuten lässt, soll die schlaue Uhr auf ein Publikum abzielen, das ein leich­teres und kompak­teres Modell bevor­zugt. So strich der Hersteller etwa die Wölbung um die Krone des Zeit­gebers und redu­zierte die Akku­kapa­zität.

Auf ein AMOLED-Display müssen aber auch Käufer der Amazfit GTS 2 Mini nicht verzichten. Dieses ist mit 1,55 Zoll ausrei­chend groß dimen­sio­niert. Neben diversen Fitness-Features sind auch ein Herz­fre­quenz­messer und ein Blut­sauer­stoff­sensor inte­griert.

Amazfit GTS 2 Mini: Wenn es etwas kleiner sein darf

Die Amazfit GTS 2 Mini in voller Pracht

Bild: Huami Die regu­läre Amazfit GTS 2 läuft gerade erst bei deut­schen Händ­lern an, so hat sie etwa Alter­nate in wenigen Tagen und Saturn in andert­halb Wochen auf Lager. Nun folgt, zunächst im Heimat­land China, die Amazfit GTS 2 Mini. Der Begriff „Mini“ lässt anschei­nend viel Spiel­raum zu, denn mit 40,5 mal 35,8 mal 8,95 mm unter­bietet dieses Exem­plar die regu­läre Fassung mit ihren 42,8 mal 35,6 mal 9,7 mm nur marginal.

Das Gewicht wurde aller­dings von 24,7 g auf 19,5 g redu­ziert. Alle Angaben sind ohne Armband zu verstehen. Dieses besteht auch bei der Amazfit GTS 2 Mini aus Silikon. Eine Plas­tikrück­seite und ein Alumi­nium­rahmen kommen beim Gehäuse zum Einsatz.

Die Abstriche auf tech­nischer Seite halten sich in Grenzen. Anstatt 1,65 Zoll misst das AMOLED-Display (354 mal 306 Pixel) 1,55 Zoll, der Akku wurde von 246 mAh auf 220 mAh gestutzt und das WLAN-Modul entfernt. Die Konnek­tivität beschränkt sich somit auf Blue­tooth 5.0, NFC und GPS. Zu den biome­tri­schen Sensoren gesellen sich weitere in Form von Gyro­skop und Beschleu­nigungs­sensor. Eine Wasser­fes­tig­keit nach 5ATM ist gegeben.

Mikrofon ja, Tele­fonie nein

Farben der Amazfit GTS 2 Mini

Bild: Huami Zwar verfügt auch die leicht geschrumpfte Fassung der Uhr über ein Mikrofon, dieses soll sich aber nicht für Gespräche verwenden lassen. Statt­dessen sind Kommandos für den Huami-Sprach­assis­tenten Xiao AI möglich. Dabei handelt es sich um eine Lösung der Part­ner­firma Xiaomi.

Die Lauf­zeit der Amazfit GTS 2 Mini soll übri­gens trotz klei­nerer Akku­kapa­zität beein­dru­cken. Es seien bis zu 14 Tage mit einer Ladung möglich. Die Smart­watch ist ab sofort in China zu einem Kosten­faktor von 699 Yuan (circa 88 Euro) erhält­lich. (via FoneArena)

