Verwirrend: Steigt HTC aus dem Smartphone-Markt aus?

HTC stellte auf dem MWC 2019 in Barcelona einen 5G Hub vor HTC, die Abkür­zung steht für "High Tech­no­logy Corpo­ra­tion of Taiwan", könnte an der Schwelle zum Ausstieg aus dem Smart­phone-Geschäft stehen. Das berichtet die News-Seite mysmart­price.

Der taiwa­ne­si­sche Smart­phone-Pionier (wir erinnen uns an das erste Windows Mobile Smart­phone namens XDA von o2 und später den MDA von Telekom oder das popu­läre HTC Desire S) plant mögli­cher­weise, den Smart­phone-Markt bald zu verlassen. Berichten aus China zufolge werden die Smart­phones des Unter­neh­mens im offi­zi­ellen HTC tmall-Store nicht mehr aufge­listet. Die einzigen HTC-Produkte, die jetzt im tmall-Store noch erhält­lich sind, sind VR-Head­sets des Unter­neh­mens.

Stellt HTC den Betrieb in Indien und China ein?

HTC habe gegen­über dem chine­si­schen Blog­ging-Portal Weibo bestä­tigt, dass seine Flag­ship-Stores auf tmall.com und Jing­dong (jd.com) "vorüber­ge­hend geschlossen" werden. Neben den Flag­ship-Stores tmall und JD betreibt HTC auch einen eigenen Online-Store für den chine­si­schen Markt. Auch im eigenen Shop sind Smart­phones wie das HTC U11, das HTC U11+ und einige andere Modelle nicht mehr auf Lager.

Letztes Jahr wurde berichtet, dass HTC den indi­schen Smart­phone-Markt verlassen wird. Das Unter­nehmen hat seit Juni letzten Jahres kein neues Smart­phone im Land einge­führt. Jüngsten Berichten zufolge befinde sich die taiwa­ne­si­sche Marke jedoch in Gesprä­chen mit einigen einhei­mi­schen Smart­phone-Anbie­tern, um auf dem indi­schen Markt Fuß zu fassen. Auch in den USA, dem dritt­größten Smart­phone-Markt der Welt, hält HTC derzeit einen sehr geringen Markt­an­teil.

Aller­dings stellt mysmart­price fest, dass HTC mögli­cher­weise den Betrieb in China einstellen wolle, aber noch nicht bereit sei, das Unter­nehmen voll­ständig aufzu­lösen. HTC habe kürz­lich seine Pläne bekräf­tigt, den 5G Mobile Smart Hub auf den Markt zu bringen, der auf dem Mobile World Congress 2019 in Barce­lona vorge­stellt wurde. Der 5G Mobile Smart Hub verfügt über ein 5-Zoll-HD-Touch­screen-Display und kann bis zu 20 Geräte drahtlos verbinden. Es wird erwartet, dass er bald in verschie­denen Märkten in Nord­ame­rika, Europa und Austra­lien verkauft wird.

Neben dem 5G Mobile Smart Hub habe HTC auch bestä­tigt, dass es an dem Exodus-Smart­phone der zweiten Genera­tion arbeitet. Es solle voraus­sicht­lich noch in diesem Jahr in den Handel kommen.

Umsatz sei weiterhin rückläufig

Im vierten Quartal 2018 verzeich­nete HTC einen Quar­tals­um­satz von 132,7 Millionen US-Dollar (ca. 115 Millionen Euro) bei einem Betriebs­ver­lust von etwa 90,6 Millionen. Obwohl die Zahlen nicht sehr ermu­ti­gend sind, gelang es HTC tatsäch­lich, seine Brut­to­ge­winn­marge auf 8 Prozent zu stei­gern.

Im glei­chen Zeit­raum des Vorjahres lag die Roh-Ertrags­marge des Unter­neh­mens bei minus 30,8 Prozent. Der Netto­ge­winn für 2018 belief sich auf 388 Millionen US-Dollar, vergli­chen mit einem Netto­ver­lust von 545 Millionen US-Dollar im Jahr 2017. Leider sei der Umsatz von HTC jedoch weiterhin rück­läufig. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2019 verzeich­nete das taiwa­ne­si­sche Unter­nehmen einen Umsatz­rück­gang von 72,89 Prozent im Vergleich zum Vorjah­res­zeit­raum.

