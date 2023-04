HTC Wildfire E2 Play: Neues Budget-Handy vorgestellt

Premium-Smart­phones sind schön und gut, locken mit neuester Technik und High-End-Features, wofür aber auch sehr hohe Preisen von teil­weise deut­lich über 1000 Euro fällig werden. Wer nicht so viel ausgeben möchte und nicht jedes Feature benö­tigt, kann sich im Budget-Bereich umschauen. Viele Modelle werden immer besser und genügen den Stan­dard-Anfor­derungen in der Smart­phone-Nutzung.

Der Hersteller HTC hat jetzt ein neues Modell vorge­stellt, das sich in der Budget-Abtei­lung ansie­deln dürfte. Aufge­taucht ist der HTC Wild­fire E2 Play genannte Hand­held auf der afri­kani­schen Webseite des Herstel­lers. Konkrete Infor­mationen zur globalen Verfüg­bar­keit und zum Preis gibt es noch nicht. Dies­bezüg­lich kann nur speku­liert werden. Sollte das Modell hier­zulande erscheinen, könnte eine Preis­gestal­tung von 200 Euro bis 250 Euro realis­tisch sein.

HTC Wild­fire E2 Play: Das steckt drin

HTC Wildfire E2 Play

Bild: HTC Das HTC Wild­fire E2 Play hat ein typi­sches Design von Mitte­klasse-Modellen: Wasser­tropfen-Notch im Display und einen vergleichs­weise breiten Rand im unteren Bereich des Panels. Die Diago­nale des Displays ist mit 6,82 Zoll recht groß ausge­fallen und bietet HD+-Auflö­sung. Mit 210 Gramm ist das Gerät vergleichs­weise schwer ausge­fallen.

Beim Akku handelt es sich um einen Strom­spei­cher mit einer Kapa­zität von 4600 mAh. Für Leis­tung sorgen ein Prozessor des Herstel­lers Unisoc und 8 GB Arbeits­spei­cher. Der interne Spei­cher bemisst sich nomi­nell auf 128 GB. Erwei­terbar ist dieser per MicroSD-Karte um bis zu 256 GB. An Konnek­tivi­täts­merk­malen sind USB-Typ-C, 3,5-mm-Klin­ken­anschluss, Blue­tooth 5.0, WLAN-ac und LTE zu nennen, 5G-Unter­stüt­zung gibt es nicht. Entsperrt werden kann das Display entweder über die Gesichts­erken­nung oder den Finger­abdruck­sensor an der Gehäus­eseite.

Für Fotos steht ein rück­sei­tiges Setup aus einer 5-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera, einer 48-Mega­pixel-Kamera, einem 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor und einer 2-Mega­pixel-Makro­kamera zur Verfü­gung. Die Front­kamera löst mit 8 Mega­pixel auf. Das klingt alles nicht sonder­lich berau­schend. Zu berück­sich­tigen ist aber die Smart­phone-Kate­gorie, und ohne Tests sind finale Einschät­zungen zur tatsäch­lichen Leis­tung des HTC Wild­fire E2 Play nicht möglich.

Im vergan­genen Jahr brachte HTC das Desire 22 Pro auch in Deutsch­land auf den Markt. Preis­lich lag das Modell zum Start bei rund 450 Euro. Details zum HTC Desire 22 Pro lesen Sie in einer weiteren News.