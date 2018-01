HTC U12 Leak: Full-View-Display mit 4K-Auflösung

Schaut man sich Preis intensivere Smartphones an, dann beherrscht ein Thema den Markt: Möglichst wenig Rand um das Display und das auch noch im 18:9-Seitenverhältnis. Diesem Trend will wohl auch HTC dieses Jahr in aller Gänze folgen.