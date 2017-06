HTC U11 im Unboxing: Ohne Putzlappen geht es nicht

Das HTC U11 besticht nicht nur durch eine Top-Ausstattung, sondern kann auch mit viel Zubehör punkten, das wirklich nützlich ist. In unserem Unboxing zeigen wir Ihnen, was alles in der Verpackung versteckt ist.

Mit dem U11 hat HTC nach unserem ersten Eindruck einen würdigen Nachfolger für das HTC 10 herausgebracht. Das Modell besticht durch spezielle Funktionen wie Edge Sense und auch die Audio-Technik kann sich hören lassen, wie wir im Kurz-Test des HTC U11 bereits herausgefunden haben. Das HTC U11 hat mit 749 Euro (UVP) einen stolzen Preis. Dafür kann es aber unter anderem mit einem Snapdragon 835 und weiteren Features punkten, auf die wir dann im ausführlichen Test eingehen werden.

In unserer Redaktion ist nun ein Testgerät des HTC U11 in der Farbvariante Blau eingetroffen. Während des Unboxings ist aufgefallen, dass das Highend-Smartphone vergleichsweise viel nützliches Zubehör bietet. Geliefert wird das HTC U11 in einem weißen, quadratischen Karton, der schlicht und elegant ist. Auf der Oberseite prangt das HTC-U11-Logo in silberner Schrift.

