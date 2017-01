HTC U Ultra: Mögliche Galaxy-Note-7-Alternative

HTC U Ultra wird wohl bald vorgestellt HTC wird am 12. Januar unter dem Motto "for U" neue Smartphones präsentieren. Neben dem Mittelklasse-Smartphone HTC X10 wird auch ein Phablet mit der Bezeichnung HTC U Ultra erwartet. Das Riesen-Smartphone wird wohl ein Display mit einer Diagonale von 6 Zoll bieten. Das Phablet war vorher schon unter der Bezeichnung HTC Ocean Note in der Gerüchteküche unterwegs.

Wie OnLeaks auf Twitter schreibt, wird es das HTC U Ultra ohne eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuche geben. Stattdessen wird HTC auf einen USB-Typ-C-Anschluss setzen. Bereits beim HTC 10 Evo hat der Hersteller auf einen Klinken-Anschluss verzichtet.

HTC U Ultra als Alternative zum Samsung Galaxy Note 7?

Mit dem Phablet will sich HTC offensichtlich gegenüber den Konkurrenten wie Samsung mit seiner Note-Reihe oder die Mate-Modelle von Huawei positionieren. Vorerst scheint Samsung mit dem Note-7-Desaster aus dem Rennen zu sein, allerdings kann sich das neue Huawei Mate 9 sehen lassen. Aber auch andere Hersteller wie Lenovo, Xiaomi, ZTE und Co. haben gut ausgestattete Phablets im Sortiment. Allerdings bieten die wenigsten Phablets einen Stylus wie die Note-Modelle von Samsung. Ob das HTC U Ultra einen Stylus besitzen wird, ist nicht bekannt.

Den Gerüchten zufolge könnte das HTC U Ultra Dual-SIM-Funktionalität bieten und in diversen Farbvarianten wie Blau und Weiß erscheinen. Vermutlich wird ab Werk auf dem Modell das mobile Betriebssystem Android 7.0 alias Nougat laufen. Den Nachfolger des HTC 10 - das HTC 11 - werden wir aber wohl erst auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar zu Gesicht bekommen. Das Flaggschiff wird sich der Hersteller sicherlich als Highlight für die Technik-Messe aufheben.

Die Redaktion von teltarif.de wird für Sie auf dem MWC unterwegs sein und Sie über alle Neuheiten auf einer Spezial-Seite informieren.