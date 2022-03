HTC: High-End-Handy fürs Metaverse kommt im April

HTC will es nochmal wissen, der taiwa­nische Hersteller hat an einem neuen Smart­phone gear­beitet, das nächsten Monat enthüllt werden soll. Im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) teilte das Unter­nehmen dieses Vorhaben mit. Es sei ein High-End-Modell mit beson­deren Features für das Meta­verse. Konsu­menten mit einer Affi­nität für Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR) sind demnach die Ziel­gruppe. Das letzte Ober­klasse-Handy des Konzerns war das HTC Exodus 1. Dieses kam vor über zwei Jahren auf den Markt.

HTC bereitet neues Premium-Smart­phone vor

Das Exodus 1

HTC Mit dem 2008 erschie­nenen HTC Dream leis­tete die Elek­tronik­firma Pionier­arbeit und brachte das welt­weit erste Android-Smart­phone heraus. Bis 2016 lief es im Sektor der Google-Mobil­geräte für den Konzern ziem­lich gut, doch neue Wett­bewerber wie Huawei und Xiaomi machten ihm das Leben schwer. Nach dem letzten tradi­tio­nellen High-End-Smart­phone HTC U12+ gab es nur noch Einsteiger- und Mittel­klas­semo­delle sowie das expe­rimen­telle HTC Exodus 1 mit Fokus auf Kryp­towäh­rung.

Nun kehrt HTC zwar in die Ober­klasse zurück, wie DigiTimes berichtet, aller­dings aber­mals als Reak­tion auf einen Trend. Das High-End-Handy soll das Meta­verse einbe­ziehen. Unter diesem Begriff versteht man einen digi­talen Raum, der die Realität ersetzt (VR) oder ergänzt (AR).

Zum Port­folio des Herstel­lers würde ein solches Smart­phone gut passen. Schließ­lich gibt es eine ganze Armada an Head­sets unter der Marke Vive. Auf dem MWC soll Charles Huang, ein Manager von HTC, die Vorstel­lung des neuen High-End-Smart­phones für den kommenden April in Aussicht gestellt haben. Huang betreut die Märkte in Asien. Ob das Mobil­gerät auch in anderen Gefilden wie Europa erscheint, bleibt abzu­warten.

Was könnte im neuen HTC-Smart­phone stecken?

Neben elek­tro­nischen Brillen und diversen Busi­ness­pro­dukten hat HTC auch großes Inter­esse an 5G. Zum einen in Verbin­dung mit Cloud-Diensten, zum anderen für den Einsatz in Smart­phones. Anfang 2021 brachte der Hersteller das Desire 21 Pro 5G heraus. Mit hoher Wahr­schein­lich­keit kann auch das kommende Ober­klas­semo­dell mit dem fünften Mobil­funk­stan­dard kommu­nizieren. Bislang nutzte das Unter­nehmen Chip­sätze von Qual­comm bei seinen High-End-Smart­phones. Entspre­chend könnte im nahenden Handy der Snap­dragon 8 Gen. 1 seine Arbeit verrichten.

Vergan­genes Jahr beteu­erte HTC, weiterhin Smart­phones anbieten zu wollen.