HTC One M9 zum Schnäppchenpreis bei mobilcom-debitel

Anbieter offeriert Gerät zum günstigen Kaufpreis Der Anbieter mobilcom-debitel ist für seine Hardwareaktionen bekannt. Und auch an diesem Wochenende können sich Nutzer auf eine neue Smartphone-Offerte einstellen: Für 299,99 Euro wird das HTC One M9 (32 GB) angeboten. Doch hat der Deal Schnäppchen­potenzial?

Bei dem HTC One M9 handelt es sich um ein Gerät, welches bereits Anfang 2015 veröffentlicht wurde. Allerdings können sich die technischen Daten im Hinblick auf den Release vor knapp zwei Jahren durchaus noch sehen lassen. So hat HTC im One M9 den Octa-Core-Prozessor Snapdragon 810 verbaut. Der Arbeitsspeicher ist mit 3 GB bemessen und das 5-Zoll-Display löst mit 1080 mal 1920 Pixel auf. Bei der Hauptkamera hat sich einen Sensor mit 20 Megapixel entschieden. Bilder landen auf dem 32 GB großen Festspeicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Per LTE (maximal 450 MBit/s) klinkt sich das Gerät ins mobile Datennetz ein. Der Akku hat eine Kapazität von 2840 mAh. Während auf dem Gerät Android 5 Lollipop vorinstalliert ist, können Nutzer das Handy per Firmwareupdate auf Android 7 Nougat aktualisieren. Weitere Details zum One M9 können Sie der Hardwaredatenbank entnehmen.

Schnäppchen oder nicht?

Handelt es sich bei der Preiskracher-Offerte um ein Schnäppchen? Bei mobilcom-debitel erhalten Nutzer das HTC One M9 in der Ausführung mit 32 GB Speicher und der Farbvariante Gunmetal Grau. Dafür wird von dem Anbieter ab dem 29. Januar ein Aktionspreis von 299,99 Euro aufgerufen. Wie ein Online-Preisvergleich zeigt, zahlen Anwender bei anderen Online-Shops inklusive Versand 339 Euro. Damit ist die mobilcom-debitel-Offerte knapp 40 Euro günstiger als der marktübliche Preis.

Günstig ist das Gerät also im Rahmen der Aktion durchaus, allerdings ist es auch schon etwas länger auf dem Markt. Wer lieber ein Gerät erstehen möchte, dessen Release erst wenige Wochen zurückliegt, könnte sich für das knapp 250 Euro teure Honor 6X interessieren.

Gratis-Versand durch Aktionscode

Der Händler erlässt Nutzern die Versandkosten, wenn diese im Bestellprozess den Gutscheincode KRACHER eingeben. Interessenten können das Angebot ab Sonntag über die Aktionsseite des Anbieters abrufen.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass einige Nutzer bei einer Hardwareaktion von mobilcom-debitel eine falsche Gerätevariante geliefert bekommen hatten.