HTC lebt: Desire 20 Pro als VR-Handy am 16. Juni?

Der eins­tige Android-Pionier HTC hat kaum noch Rele­vanz auf dem Smart­phone-Markt, mit einer Neuan­kün­di­gung für den 16. Juni möchte sich der Hersteller aber wieder ins Gespräch bringen. Auf dem Teaser-Poster ist die Silhou­ette eines Mobil­te­le­fons zu erkennen. Bei diesem Smart­phone handelt es sich höchst­wahr­schein­lich um das HTC Desire 20 Pro, welches schon länger durch die Gerüch­te­küche geis­tert. Wer sich das digi­tale Plakat aufmerksam ansieht, entdeckt zudem das Logo der VR-Headset-Serie Vive. Plant HTC also einen Einsatz des Desire 20 Pro in der Virtu­ellen Realität?

Auf ein Neues: HTC teasert Smart­phone-Enthül­lung an

HTC stellt am 16. Juni ein neues Smartphone vor

HTC Das im August 2019 veröf­fent­lichte Desire 19+ war das bislang letzte Handy des taiwa­ni­schen Konzerns für den deut­schen Markt. Inter­na­tional geschah abseits des güns­ti­geren Desire 19s, des Block­chain-Tele­fons Exodus 1s und des bislang noch nicht einge­führten Wild­fire R70 aber ohnehin nicht mehr viel.

Auf seiner Taiwan-Face­book-Seite publi­zierte das Unter­nehmen nun ein Lebens­zei­chen in Form einer Smart­phone-Ankün­di­gung. Man soll sich das Datum 16. Juni 2020 vormerken, heißt es in der Grafik. Das abge­bil­dete Handy erin­nert stark an das bereits von Insi­dern – und Google – öffent­lich gemachte Desire 20 Pro. Das durchgesickerte HTC Desire 20 Pro

HTC Über die Google Play Console (via MySmartPrice) tauchten vergan­gene Woche ein erstes Foto und diverse Spezi­fi­ka­tionen des Smart­phones auf. Es handelt sich um ein Mittel­klas­se­mo­dell mit dem Chip­satz Snap­dragon 665, 6 GB RAM und einer Bild­schirm­auf­lö­sung von 2340 mal 1080 Pixel. Auf dem HTC Desire 20 Pro findet das Betriebs­system Android 10 Verwen­dung. An der Rück­seite gibt es eine Triple-Kamera und einen Finger­ab­druck­sensor.

Desire 20 Pro mit beson­derem VR-Feature?

Die bislang bekannte Spezi­fi­ka­tionen des kommenden HTC-Mobil­ge­räts deuten zwar auf einen typi­schen Mittel­klasse-Vertreter ohne Allein­stel­lungs­merk­male hin, aller­dings könnte es eine Über­ra­schung geben. Das verdäch­tige Vive-Logo in der rechten oberen Ecke fiel auch anderen Fans des Herstel­lers auf. Kommt das Desire 20 Pro etwa mit einem neuen HTC-VR-Headset daher oder gewährt es auf eine andere Weise die Anwen­dung in der Virtu­ellen Realität? Antworten auf diese Fragen gibt es sicher­lich bei der Vorstel­lung am Dienstag nächster Woche.