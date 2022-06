HTC Desire 22 Pro: Comeback in der Smartphone-Mittelklasse

Der taiwa­nesi­sche Hersteller HTC meldet sich mit dem Desire 22 Pro im Smart­phone-Segment zurück. Im Vorfeld wurde das Mobil­gerät als Meta­verse-Gadget beworben. So ist eine Kompa­tibi­lität zu Viverse über ein VR-Headset des Unter­neh­mens gegeben. Kryp­towäh­rungen und NFTs lassen sich in der Viverse Wallet verwalten. In puncto Hard­ware macht das Mobil­gerät einen soliden Eindruck. Ein 6,6-Zoll-Display mit 120 Hz und Full HD+, der 5G-fähige Chip­satz Snap­dragon 695 und eine Triple-Kamera zählen zur Ausstat­tung. Der Kosten­faktor liegt bei 459 Euro.

HTC gibt es noch: Desire 22 Pro enthüllt

Solide Ausstattung: HTC Desire 22 Pro

HTC Ganz in der Versen­kung verschwunden ist HTC eigent­lich nie. Aller­dings brachte das Unter­nehmen in den vergan­genen Jahren nur noch selten Smart­phones heraus und setzte seinen Fokus auf VR-Head­sets. Im Dezember 2021 erschien das Wild­fire E2 Plus, im Januar 2021 das Desire 21 Pro 5G. Letzt­genanntes Mobil­gerät erhält jetzt mit dem Desire 22 Pro einen Nach­folger. Zwar ist noch kein Verkaufs­start in Deutsch­land bestä­tigt, HTCs PR-Agentur kontak­tierte uns aber bereits und kündigte Details zu einer Markt­ein­füh­rung hier­zulande in den kommenden Wochen an. Anderswo in Europa schlägt das Desire 22 Pro mit 459 Euro zu Buche. Der Versand erfolgt ab 1. August.

Ist das HTC Desire 22 Pro ein guter Anfang für den Hersteller, um in unseren Gefilden wieder Fuß zu fassen? Bild­schirm und SoC klingen brauchbar, auch wenn ein AMOLED-Panel anstatt eines IPS-LCD nett gewesen wäre. An der Rück­seite gibt es drei Kameras, nämlich Weit­winkel (64 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (13 MP, Blende f/2.4) und Tiefen­sensor (5 MP, Blende f/2.4). Selfies werden mit 32 Mega­pixel bei Blende f/2.0 geschossen. Mit 8 GB RAM und erwei­ter­baren 128 GB Flash ist die Spei­cher­aus­stat­tung für ein Mittel­klas­semo­dell ausrei­chend. Draht­loses Aufladen für den 4250-mAh-Akku stimmt positiv. Ein Staub- und Wasser­schutz nach IP67 ist an Bord.

HTC Desire 22 Pro im Vergleich zur Konkur­renz

Im Preis­bereich zwischen 450 und 500 Euro buhlen zahl­reiche Wett­bewerber um die Gunst der Käufer. Da hätten wir beispiels­weise das Samsung Galaxy S21 FE 5G, welches mit 499 Euro 40 Euro teurer ist als das Desire 22 Pro. Dafür gibt den schnel­leren Chip­satz Snap­dragon 888, ein hoch­wer­tiges Dynamic-AMOLED-2X-Display und einen besseren Wasser­schutz (IP68). Außerdem profi­tieren Hobby-Foto­grafen von einem drei­fach opti­schen Zoom und einer optisch stabi­lisierten Weit­winkel-Kamera. Die güns­tigste Version des Galaxy S21 FE 5G hat aber nur 6 GB anstatt 8 GB RAM und der Daten­platz ist nicht erwei­terbar.

Das OnePlus Nord 2T kostet aktuell bei Galaxus und Amazon 453,55 Euro. Ein beson­ders helles Super-AMOLED-Display, ein opti­scher Bild­sta­bili­sator, ein schnel­leres SoC (Snap­dragon 888) und ein 5000-mAh-Akku spre­chen für dieses Gerät. Auf einen Staub- und Wasser­schutz sowie einen microSD-Karten­schacht müssen Sie aller­dings verzichten. Eine weitere Alter­native zum HTC Desire 22 Pro wäre das Xiaomi Poco F4. Dieses punktet mit dem guten Super-AMOLED-Display, dem besseren Chip­satz Snap­dragon 870, einer optisch stabi­lisierten Haupt­kamera und einer flotten 67W-Aufla­dung.

Im Rahmen des Verkaufs­starts gibt es das Poco F4 zum Sonder­preis.