Ordentlich ausgestattet: HTC Desire 20 Pro und U20 5G

HTC stellt mit dem Desire 20 Pro und dem U20 5G zwei neue Mittel­klasse-Smart­phones vor. Beide Mobil­ge­räte haben eine groß­zü­gige Akku­ka­pa­zität von 5000 mAh und eine rück­sei­tige Quad-Kamera gemein. Mit Bild­schirm­dia­go­nalen von 6,5 Zoll (Desire 20 Pro) respek­tive 6,8 Zoll (U20 5G) sind die Tele­fone im Phablet-Segment ange­sie­delt. Das U20 5G hat dem kleinen Bruder nicht nur den namens­ge­benden Mobil­funk, sondern damit einher­ge­hend auch einen schnel­leren Chip­satz voraus (Snap­dragon 765G anstatt Snap­dragon 665). Preise und Verfüg­bar­keit gab HTC noch nicht bekannt.

HTC: Nächster Anlauf für ein Smart­phone-Come­back

Das HTC Desire 20 Pro kommt

HTC Gänz­lich aus dem Smart­phone-Markt ist der taiwa­ni­sche Konzern zwar nie verschwunden, doch im Vergleich zu seiner Blüte­zeit mit den One-Modellen ging es steil bergab. Es gibt kaum noch neue Handys der Tradi­ti­ons­firma und wenn, dann ist die Akzep­tanz der Verbrau­cher gering. Das liegt aber auch schlicht daran, dass die jüngsten HTC-Smart­phones recht unspek­ta­kulär waren. Bringen Desire 20 Pro und U20 5G den Umschwung? Entgegen aktu­eller Produkte wie dem Desire 19s, dem Exodus 1s oder dem Wild­fire R70 gibt es jeden­falls deut­lich attrak­ti­vere Hard­ware.

HTC kommt im 5G-Zeit­alter an

Das Desire 20 Pro wartet mit einem 6,5 Zoll großen IPS-Display (2340 x 1080 Pixel) und dem Chip­satz Snap­dragon 665 (Octa-Core-CPU, bis zu 2 GHz Takt) auf. Dem Prozessor stehen 6 GB RAM zur Seite, der 128 GB große Daten­platz lässt sich via microSD erwei­tern. An der Rück­seite findet sich ein Quad-Kamera-Setup bestehend aus Weit­winkel (48 Mega­pixel, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (8 Mega­pixel, Blende f/2.2), Makro und Tiefen­sensor (2 Mega­pixel, Blende f/2.4) wieder. Selfies werden mit 25 MP geschossen. Der Finger­ab­druck­sensor ist hinten anzu­treffen, ferner gibt es USB Typ C, Blue­tooth 5.0, Dual-Band-WLAN und maximal 600 MBit/s via LTE.

Schickes 5G-Handy: HTC U20 5G

HTC Bereits Ende Februar verriet das Unter­nehmen, dieses Jahr ein 5G-Smart­phone heraus­bringen zu wollen. Nun ist dieses Mobil­gerät in Form des HTC U20 5G offi­ziell. Auch abseits des modernen Über­tra­gungs­stan­dards hat das Phablet dem Schwes­tern­mo­dell Desire 20 Pro einige Beson­der­heiten voraus. So ist die Display­größe mit 6,8 Zoll (2400 x 1080 Pixel) gestiegen und es gibt einen üppi­geren Spei­cher. Mit 256 GB Flash (erwei­terbar via microSD) und 8 GB RAM ist das U20 5G am Puls der Zeit. Mit dem SoC Snap­dragon 765G bietet das Produkt zudem eine ordent­liche Perfor­mance. Selfie-Fans dürften sich über die 32 Mega­pixel auflö­sende Front­ka­mera freuen.

Wann HTC U20 5G und Desire 20 Pro den Handel errei­chen, ist noch nicht bekannt. Zunächst wird aber das Hersteller-Heimat­land Taiwan bedacht. (via xda-deve­lo­pers)