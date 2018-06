HTC Desire 12+: Einstiegsklasse mit Dual-Kamera verfügbar

Das HTC Desire 12+ in der Farbe Warm Silver. Das HTC Desire 12+ ist ein günstiges Einsteiger-Smartphone mit Android 8 Oreo und Dual-Kamera von HTC. Der große Bruder des HTC Desire 12 ist ab sofort verfügbar und kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 249 Euro. Beim Blick auf die gängigen Vergleichsportale sind aktuell auch schon Preise um die 232 Euro zu finden. Ein Vergleich der Spezifikationen beider HTC-Desire-12-Modelle finden Sie in unserer Datenbank.

Der Hersteller bezeichnet das Design als Hommage an die HTC U-Familie - so wie beispielsweise das HTC U12+. Rein optisch wirkt das Design des HTC Desire 12+ mit seinem nahtlosen Rahmen elegant. Das Gerät ist in den Farben Cool Black und Warm Silver erhältlich, zum Beispiel direkt bei HTC.

Display und Kamera

Das HTC Desire 12+ verfügt über ein 6 Zoll-Display mit einer HD+-Auflösung von 1440 x 720 Pixeln. Das IPS-LCD-Panel hat ein Seitenverhältnis von 18:9.

Auf der Rückseite befindet sich eine Dual-Kamera, die in 13 Megapixel und zwei Megapixel auflöst. Video-Aufnahmen sind in Full HD (1920 x 1080 Pixel) möglich. Zudem verfügt die Hauptkamera über einen Bokeh-Modus. Mit dieser Technik lässt sich der Hintergrund unscharf darstellen. Durch den Phase-Detection-Autofokus sollen klare und detaillierte Fotos auch bei bewegten Aufnahmen möglich sein.

Die Frontkamera ist mit acht Megapixel angegeben und kann ebenfalls Videos in Full HD aufzeichnen. Gesichtserkennung ist ebenfalls mit an Bord. Die f / 2.0 Blende der Frontkamera soll gute Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen, unter anderem durch den nach vorne gerichteten LED-Blitz.

Prozessor und Speicher

Das HTC Desire 12+ hat einen Qualcomm Snapdragon 450 mit acht Kernen verbaut. Der Arbeitsspeicher beträgt 3 GB, die interne Speicherkapazität beläuft sich auf 32 GB. Der lässt sich aber per Micro-SD auf bis zu zwei Terabyte erweitern.

Weitere Spezifikationen

Die Akkukapazität beläuft sich auf 2965 mAh, das Gewicht des HTC Desire 12+ ist mit 157,5 Gramm angegeben. Bluetooth 4.2 sind mit an Bord sowie die Unterstützung des WLAN-Standards 802.11 b/g/n (2.4 GHz) ist gegeben.