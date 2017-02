HTC 11, X10 oder etwas mit "U": Das erwartet uns zum MWC

HTC könnte mit dem HTC 11 oder One X10 gleich zwei neue Smartphones auf dem MWC präsentieren. Wir informieren Sie darüber, was HTC vorstellen könnte.

Was erwartet uns auf dem MWC in puncto HTC-Neuheiten? HTC könnte auf dem bevorstehenden Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar sein neues Flaggschiff bzw. einen möglichen Nachfolger für das HTC 10 präsentieren. In der Gerüchteküche wird zwar geschrieben, dass das Modell HTC 11 heißen soll. Doch HTC hat im Rahmen der Vorstellung seiner neuen U-Serien gegenüber teltarif.de offiziell bekannt­gegeben, dass es kein HTC 11 geben wird. HTC will künftig mit seiner neuen U-Serie durchstarten. Erste Modelle der neuen Reihe sind das U Ultra und U Play. Wir rechnen damit, dass HTC wohl eher ein Flaggschiff mit einem "U" in seinem Namen vorstellen wird.

Einen konkreten Termin hat HTC für die Vorstellung des kommenden Highend-Smartphones noch nicht genannt. Eventuell entscheidet sich HTC auch um und wird nach dem MWC ein separates Event veranstalten. Auf eine Nachfrage von teltarif.de konnte uns die Pressestelle von HTC noch keinen Termin nennen, verneinte aber auch nicht, dass eine Veranstaltung stattfinden wird. Bisher liegt uns immerhin die Information vor, dass HTC den Messe-Teilnehmern das U Ultra und U Play näher bringen will.

HTC One X10 mögliche Ausstattung des HTC 11

Das Gerät, das momentan als HTC 11 durch das Netz geistert, könnte den Gerüchten zufolge mit einen Snapdragon-835-Prozessor, 6 GB RAM, einen internen Speicher mit 256 GB sowie einem 5,5-Zoll-Display ausgestattet sein. Die Display-Auflösung könnte 1440 mal 2560 Pixel betragen. Zu den weiteren Features sollen ein rückseitige 12-Megapixel-Kamera mit zwei Sensoren sowie ein Akku mit einer Kapazität von 3700 mAh gehören.

Außerdem wird darüber spekuliert, dass der Hersteller mit dem HTC One X10 ein zweites Smartphone auf dem MWC vorstellen könnte. Dieses sollte ursprünglich bereits im Januar präsentiert werden, allerdings lässt das offizielle Modell immer noch auf sich warten. Wir halten es für wahrscheinlicher, dass HTC das One X10 als Neuheit im Gepäck haben wird.

Welche Ausstattung das HTC X10 haben könnte, erfahren Sie in einem separaten Artikel.

Die Redaktion von teltarif.de wird für Sie auf dem Mobile World Congress vor Ort sein und über alle Messe-Neuheiten berichten. Schon jetzt informieren wir Sie auf einer Spezial-Seite zu den MWC-Ankündigungen.