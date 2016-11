HTC 10 Evo: Android Nougat und kein Klinken-Anschluss

Das HTC 10 Evo ist der Farbe Gun Metal Obwohl auch beim neuesten HTC der Fokus unter anderem wieder auf dem mobilen Musik­genuss liegt, spendiert der Hersteller dem HTC 10 Evo keinen Klinken-Anschluss zum An­schließen von Kopf­hörern. Damit folgen die Taiwanesen beispiels­weise Apple oder Motorola, die beide ebenfalls durch den fehlenden Klinken-Anschluss für Auf­sehen sorgten. Ein Kopfhörer­anschluss ist allerdings immer noch vorhanden, besser gesagt ein USB-C-Anschluss, der die Ver­bindung zu den mit­gelieferten adaptiven Ohr­hörern herstellt.

Die In-Ear-Kopf­hörer des HTC 10 Evo können sich laut Hersteller der Umgebung anpassen. Im Grunde scheint es sich dabei um sogenannte Noise-Canceling-Kopfhörer zu handeln. Diese können in der Tat laute Umgebungs­geräusche ausblenden, mit Hilfe von Anti-Schall. Dazu nimmt der Kopf­hörer mit einem winzigen Mikro­fon die Umgebungs­geräusche auf und erzeugt auf Wunsch den entsprechenden Gegen­schall, der die eigentliche Schall­welle auslöscht. Ein interessantes Feature für Musik­fans, dass gegebenen­falls über den fehlenden Klinken-Anschluss und den ebenfalls fehlenden Adapter zum An­schluss eines herkömmlichen Kopf­hörers hinweg­trösten kann.

Zudem gibt der Her­steller an, dass die neuen Ohr­hörer nicht nur Umgebungs­geräusche unter­drücken können, sondern sich auf dem Ohr des Trägers anpassen. Dazu misst der Kopf­hörer vermutlich ebenfalls mittels Schall­wellen das Ohr des Nutzers aus und passt sich dann der dort herrschenden Akustik an.

Snapdragon 810 hat nicht den besten Ruf

Zwar ist die Hard­ware des HTC 10 Evo alles andere als schlecht, aber wirklich aktuell ist sie eben auch nicht. Zumindest der Prozessor ist schon ein wenig betagt: Der Snapdragon 810 von Qualcomm ist bereits zwei Jahre alt und hatte in der Vergangen­heit durch Hitze­probleme auf sich aufmerksam gemacht. So häuften sich beispiels­weise angeblich vom Snapdragon 810 verursachte Hitzeprobleme beim Sony Xperia Z3+. Das HTC 10 Evo in der Farbe Pearl Gold Ähnlich ging es LG mit dem G3, allerdings konnten die Hitze­probleme dort durch ein Firmware-Update behoben werden. Es wäre also nahe­liegend, dass HTC nun von Anfang an dafür gesorgt hat, ob hard- oder software­seitig, dass es beim HTC 10 Evo nicht zur Über­hitzung des Prozessors kommt. Die Kollegen von Golem haben in einem ersten Test aller­dings gegen­teilige Erfahrungen gemacht.

Leistungsstark, aber kein Flaggschiff

Die Kamera des HTC 10 Evo löst mit 16 Megapixel auf Unterstützt wird der Achtkern-Prozessor von drei Gigabyte Arbeits­speicher. Der interne Speicher ist 32 Gigabyte groß und kann per microSD Karte auf bis zu zwei Terabyte erweitert werden. Die Kamera des HTC 10 Evo löst mit 16 Mega­pixel auf und bietet einen optischen Bild­stabilisator. Ganz im Gegen­satz zur Front­kamera mit acht Mega­pixel, die ohne Bild­stabilisator auskommen muss. Die Schnapp­schüsse lassen sich über das 5,5 Zoll große IPS-Display in QHD betrachten, welches durch Gorilla Glass 5 geschützt wird. Unter dem Display sitzt der Finger­abdruck­scanner.

Der Akku des HTC 10 Evo ist mit 3.200 mAh verhältnis­mäßig stark und sollte auch Power-Usern für einen ganzen Tag genügen. Aus­tauschen lässt sich der Akku leider nicht, er ist fest im Unibody-Gehäuse des HTCs verbaut. Dieses besteht aus Aluminium und soll laut HTC besonders stabil sein. Zudem ist das Gerät nach Schutzart IP57 spritz­wasser- und staub­geschützt. Auch kürzere Tauch­gänge soll das HTC 10 Evo überstehen, wenn­gleich der Her­steller empfiehlt das Smart­phone nicht absichtlich baden gehen zu lassen. Wer also Lust auf Unterwasser­fotografien mit dem HTC 10 Evo hat, sollte sich nach einer wasserfesten Handy-Hülle umsehen.

Das HTC 10 Evo wird voraus­sichtlich ab Dezember bei Saturn und Media Markt für rund 580 Euro zu haben sein. Im Januar soll der freie Verkauf im Fach­handel folgen. Wer sich für das HTC 10 Evo interessiert, sollte sich unbedingt auch das HTC 10 ansehen. Das HTC 10 ist geringfügig kleiner und teil­weise etwas günstiger zu haben. Hier lesen Sie unseren Test des HTC 10.