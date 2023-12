Honor MagicOS 8.0: Beta-Test von Android 14 gestartet

Googles aktu­ellstes Betriebs­system Android 14 ist abseits der Pixel-Serie beispiels­weise schon auf einigen Smart­phone-Modellen von Samsung ange­kommen. Jetzt macht eine inter­essante Nach­richt die Runde, dass Honor den Beta-Test von Android 14 einge­läutet hat. Bislang ist dies jedoch ein geschlos­sener Beta-Test für Nutzer in China.

Wann die öffent­liche Beta­phase beginnt, ist bislang noch nicht bekannt - auch nicht, wann Nutzer hier­zulande bei der auf Android 14 basie­renden Nutzer­ober­fläche MagicOS 8.0 mitma­chen können. Wir haben bei Honor nach­gefragt, ob es dies­bezüg­lich mögli­cher­weise schon teil­bare Infor­mationen gibt. Sobald wir eine entspre­chende Antwort erhalten haben, werden wir Sie darüber infor­mieren.

MagicOS 8.0: Diese Modelle sind zuge­lassen

Honor Magic 5 Pro

Bild: Honor, Screenshot: teltarif.de

Die geschlos­sene Beta von MagicOS 8.0 ist derzeit nur für Nutzer in China zuge­lassen (via Huawei Central). Für die Honor-Modelle der Magic-5- und der Magic-4-Serie sollen jeweils 3000 Test­plätze zur Verfü­gung stehen. Inter­essierte Nutzer dieser Geräte könnten sich noch bis zum 14. Dezember 2023 für den Beta-Test anmelden. Honor hat offenbar noch keine Infor­mationen über die Neue­rungen von MagicOS 8.0 im Zusam­men­hang mit dem Beta-Test gemacht. Mögli­cher­weise werden neue Features mit der erwar­teten Honor-Magic-6-Serie bekannt­gegeben, mutmaßt Huawei Central.

Honor hat sich mitt­ler­weile als vom Huawei-Konzern abge­kap­selte Marke posi­tio­niert. Das ist auch der Grund dafür, dass unter anderem hier­zulande wieder Geräte mit vorin­stal­lierten Google-Diensten verkauft werden dürfen. In China sind Google-Dienste auf Smart­phones nicht erlaubt, weshalb diese auch nicht in der Beta berück­sich­tigt werden. Wenn Honor den Beta-Test auch für Europa öffnet, werden dann auch Google-Dienste nutzbar sein.

Honor stellte auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona das Flagg­schiff Magic 5 Pro für den euro­päi­schen Markt vor. Denkbar ist, dass der Nach­folger in abseh­barer Zeit chine­sischen Kunden verfügbar gemacht wird und das euro­päi­sche Modell den MWC 2024 als Platt­form zur Neuvor­stel­lung nutzt. Auch dann könnte erst Android 14 in Form vom MagicOS 8.0 für Europa vorge­stellt werden.

