Honor X7 und X8: Neue Handys mit Fokus auf Design & Akku

Kommenden Monat wird der Smart­phone-Markt um zwei neue Modelle des Herstel­lers Honor, nament­lich Honor X7 und Honor X8, berei­chert. Die Preis­emp­feh­lungen liegen bei 199 Euro für das Honor X7 sowie 249 Euro für das Honor X8. Beide Handys haben mit dem Snap­dragon 680 einen leis­tungs­fähigen Chip­satz an Bord. Außerdem aktua­lisieren ihre Bild­schirme Inhalte mit 90 Hz. Unkon­ven­tio­nell für ein Mittel­klasse-Smart­phone wartet das Honor X8 mit einem äußerst effi­zienten Gehäu­sede­sign auf. Das Honor X7 punktet mit einem groß­zügigen 5000-mAh-Akku.

Honor X7: Spezi­fika­tionen und Verfüg­bar­keit

Das Honor X7 in voller Pracht

Honor Das Honor X7 kommt mit einem 6,74 Zoll messenden IPS-LCD daher, das dem Hersteller zufolge 90 Prozent der Front einnimmt. Die Auflö­sung von 1600 x 720 Pixel resul­tiert in 260 ppi, wodurch die Anzeige nur eine mittel­präch­tige Schärfe erreicht. Das SoC Snap­dragon 680 dürfte hingegen mit den 4 GB RAM für den Alltag ausrei­chen. Inter­essan­ter­weise nutzt Honor bei seinen beiden Smart­phone-Neuheiten ein Feature namens RAM Turbo. Dank diesem lassen sich 2 GB des 128 GB umfas­senden Flash-Spei­chers als Arbeits­spei­cher umfunk­tio­nieren.

Positiv an der Kamera-Ausstat­tung von Honor X7 und Honor X8 ist der zuver­läs­sige Phasen­detek­tions-Auto­fokus hervor­zuheben. Ansonsten bietet das Honor X7 Weit­winkel (48 MP, Blende f/1.8), Ultra­weit­winkel (5 MP, Blende f/2.2), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 2 MP mit Blende f/2.4). Selfies werden mit 8 MP (Blende f/2.0) einge­fangen. Der 5000 mAh umfas­sende Akku des Honor X7 lässt sich mit 22,5 W aufladen. An Konnek­tivität gibt es LTE, Blue­tooth 5.1, Dual-Band-WLAN, GPS, einen Finger­abdruck­sensor und USB Typ C. Leider fehlt NFC. Als Betriebs­system findet Android 11 (Magic UI 4.2) Verwen­dung. Das Honor X7 startet hier­zulande ab Mitte Mai.

Honor X8: Spezi­fika­tionen und Verfüg­bar­keit

Das Honor X8 in voller Pracht

Honor Beim Honor X8 steht das Design im Fokus. Dem Hersteller zufolge soll der Bild­schirm 93,6 Prozent der Front einnehmen. Zudem ist das Handy mit 7,45 mm ziem­lich dünn. In puncto Display über­zeugt das Honor X8 mit seiner hohen Auflö­sung von 2388 x 1080 Pixel. Die Kamera-Sektion erhielt ein kleines Upgrade. Das Weit­winkel-Modul löst mit 64 Mega­pixel, die Selfie-Knipse mit 16 Mega­pixel auf. Bei den rest­lichen Kameras gibt es keine Unter­schiede im Vergleich zum Honor X7. Die Akku­kapa­zität des Honor X8 beträgt 4000 mAh. Vermut­lich wurde die Batterie aufgrund der schlanken Bauweise verklei­nert.

Beim Arbeits­spei­cher zeigt sich der Hersteller etwas groß­zügiger und spen­diert 6 GB RAM. Per RAM Plus ergeben sich effektiv 8 GB RAM. Die rest­lichen Ausstat­tungs­merk­male des Honor X8 glei­chen jenen des Honor X7. Das Honor X8 wird ab dem 3. Mai in Deutsch­land erhält­lich sein.

Honor arbeitet mit Micro­soft für die Handy-zu-PC-Lösung Smart­phone-Link zusammen.