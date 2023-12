Honor X50 Pro: High-End mit gigantischem Akku zum MWC?

Die Entwick­lungs­abtei­lung des Smart­phone-Herstel­lers Honor steht offenbar nicht still. Ein Teaser­bild deutet auf ein äußerst span­nendes Smart­phone-Flagg­schiff hin.

Berichten zufolge arbeitet die ehema­lige Huawei-Marke Honor an einem weiteren Smart­phone-Flagg­schiff. Dieses soll an der Modell­bezeich­nung "X50 Pro" erkennbar sein. Über ein bekanntes, chine­sisches Social-Media-Netz­werk ist ein offi­ziell ausse­hendes Bild aufge­taucht, das das Smart­phone-Design nicht nur von hinten zeigt, sondern auch ein paar Ausstat­tungs­details offen­bart.

Neues von Honor in Sicht

Teaser zum Honor X50 Pro

Bild: Weibo via GSMARENA Auf dem Teaser­bild, das über die chine­sische Social-Media-Platt­form Weibo geteilt wurde (via Online-Portal GSMARENA), sind zwei Smart­phone-Modelle von hinten zu sehen, die mit hoher Wahr­schein­lich­keit auf die Wahl­farben des Gehäuses verweisen. Dabei handelt es sich um Grün und Schwarz, beson­ders auffällig ist das kreis­runde Kamera-Design. Mindes­tens genauso auffällig ist eine Detail­angabe zur mögli­chen Ausstat­tung. Das Telefon soll einen Akku mit einer gigan­tischen Kapa­zität von 5800 mAh besitzen, womit Flagg­schiffe wie das Samsung Galaxy S23 Ultra (5000 mAh) weit über­troffen werden.

Bevor man jetzt die Hände über dem Kopf zusam­men­schlägt und dem Honor X50 Pro aufgrund des großen Akkus ein enormes Gewicht unter­stellt, sollte man an das Honor Magic V2 denken. Der Hersteller über­raschte mit dem Foldable auf der dies­jäh­rigen Inter­natio­nalen Funk­aus­stel­lung in Berlin. Trotz eines 5000 mAh großen Akkus und dem Foldable-Buch­format bringt das Gerät mit 231 Gramm weniger auf die Waage als "normale" Flagg­schiffe wie das Galaxy S23 Ultra (233 Gramm). Möglich macht es Honors Akku-Design im Scheck­kar­ten­format namens "Silicon-carbon Battery". Daher ist es nicht abwegig, dass Honor die Tech­nologie auch in kommenden Smart­phone-Modellen unter­bringt.

Darüber hinaus soll das auf dem Teaser­bild gezeigte Honor X50 Pro mit einem Snap­dragon-8+-Chip des Herstel­lers Qual­comm laufen und ein Display mit 1,5K-Auflö­sung besitzen. Das Display soll an den Seiten gebogen sein. GSMARENA verweist bezüg­lich des Bild­schirms auf den Tipp­geber Digital Chat Station, nach dem das Display des Honor X50 Pro vom Typ OLED sei und über einen inte­grierten Finger­abdruck­sensor entsperrt werden könne.

Wann wird das Honor X50 Pro vorge­stellt?

Über die Antwort auf die Frage, wann ein Honor X50 Pro erscheint, kann nur speku­liert werden. Mögli­cher­weise stellt Honor das X50 Pro zunächst für den Heimat­markt China vor. Ange­sichts des bevor­ste­henden Mobile World Congress Ende Februar 2024 in Barce­lona ist es denkbar, dass Honor ein neues Smart­phone-Flagg­schiff für Europa vorstellt, unter Umständen auch parallel zur Vorstel­lung des Honor Magic 6 Pro, dessen Vorgänger - Honor Magic 5 Pro - auf dem MWC 2023 vorge­stellt wurde.

