Bis zu 7,09 Zoll & 5G: Honor X30 Max und Honor X30i

Honor hat mit dem Honor X30 Max und dem Honor X30i zwei neue 5G-Smart­phones mit beson­ders großen Displays vorge­stellt. Das Honor X30 Max wird seinem Namen durch den 7,09 Zoll messenden Bild­schirm gerecht. Damit der üppigen Anzeige nicht zu schnell der Strom ausgeht, wurde ein 5000 mAh messender Akku inte­griert. Beim Schwes­ter­modell Honor X30i sind es immerhin noch 6,7 Zoll und 4000 mAh. Umge­rechnet werden zwischen 187 und 362 Euro für die Honor-Neuheiten fällig. Der Verkauf beginnt nächsten Monat.

Display-Riesen: Honor X30 Max und Honor X30i

Das Honor X30i in voller Pracht

Honor Seit seiner neu gewon­nenen Huawei-Unab­hän­gig­keit veröf­fent­licht Honor fleißig Smart­phones. Bald geht es mit dem Honor X30 Max und dem Honor X30i weiter (via GSMArena). Leider ist bislang nur ein Markt­start in China bestä­tigt. Ausge­schlossen ist eine Einfüh­rung in anderen Ländern zu einem späteren Zeit­punkt aber nicht. Wer vor allem ein möglichst großes Display zum über­schau­baren Kosten­faktor möchte, dürfte am Honor X30 Max Gefallen finden. Das 7,09 Zoll messende IPS-LCD löst mit Full HD+ auf und unter­stützt HDR10. Ange­trieben wird das Handy vom SoC MediaTek Dimen­sity 900. Das Honor X30 Max

Honor Dieses beher­bergt unter anderem ein 5G-Modem und einen Octa-Core-Prozessor (bis zu 2,4 GHz). Die Kamera-Ausstat­tung des Honor X30 Max ist mit 64-MP-Weit­winkel und 2-MP-Tiefen­sensor hinten sowie 8-MP-Selfie-Knipse vorne eher unspek­takulär. Wahl­weise 128 GB oder 256 GB Flash mit 8 GB RAM werden als Spei­cher geboten. Anstatt HDR sind 90 Hz das High­light des 6,7-Zoll-Panels (Full HD+) im Honor X30i. Als Chip­satz findet der Dimen­sity 810 Verwen­dung. Hobby-Foto­grafen greifen auf Weit­winkel (48 MP), Makro und Tiefen­sensor (jeweils 2 MP) zurück. Das Honor X30i gibt es mit 128 GB und 256 GB Flash sowie 6 GB und 8 GB RAM.

Honor X30 Max und X30i: Preis und Verfüg­bar­keit

Das Honor X30i

Honor Das Honor X30 Max kommt in Schwarz, Blau und einem Farb­ver­lauf (Lila / Blau) daher. Es schlägt samt 128 GB Flash und 8 GB RAM mit 2399 Yuan zu Buche, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs 322 Euro (vor Steuern) entspricht. Sollen es 256 GB Flash und 8 GB RAM sein, werden 2699 Yuan (circa 362 Euro) fällig. Mit 1399 Yuan (knapp 187 Euro) ist das 128 GB Flash nebst 6 GB RAM besit­zende Honor X30i am güns­tigsten. Möchte man 128 GB Flash mit 8 GB RAM haben, lautet die UVP 1699 Yuan (rund 227 Euro). Alter­nativ gibt es eine Ausgabe mit 256 GB Flash und 8 GB RAM für 1899 Yuan, circa 254 Euro. X30 Max und X30i sind ab 11. November in China erhält­lich.

Wir haben schon das neue Honor 50 auspro­biert.