Honor Magic Vs2: Leichtes, günstiges Foldable vorgestellt

Mit dem Magic Vs2 schickt Honor ein neues Foldable im Buch-Stil ins Rennen. Es handelt sich um einen Heraus­for­derer von Modellen wie dem Galaxy Z Fold 5 und dem Pixel Fold. Der Hersteller wirbt damit, das leich­teste Produkt dieser Gerä­teklasse zu offe­rieren. Tatsäch­lich hat der Falter mit 229 g ein vergleichs­weise nied­riges Gewicht. Tech­nische High­lights sind der opti­sche Zoom, der 5000-mAh-Akku und die 120-Hz-Anzeigen auf OLED-Basis. Das bieg­same Panel misst 7,92 Zoll. Da das Magic Vs zu uns kam, könnte das Magic Vs2 auch hier­zulande erscheinen.

Honor Magic Vs2 ist offi­ziell

Faltbares Display des Magic Vs2

Honor Die eins­tige Huawei-Tochter hat es mit der Veröf­fent­lichung falt­barer Smart­phones ziem­lich eilig. Inner­halb von zehn Monaten ist das Magic Vs2 das dritte Modell. Die Nomen­klatur der Foldable-Reihe ist jedoch verwir­rend. War das Ende 2022 erschie­nene Magic Vs noch eine bessere Version des Anfang 2022 einge­führten Magic V, ist das Magic Vs2 nun eine abge­speckte Version des vor drei Monaten erschie­nenen Magic V2. Dennoch ist die Ausstat­tung größ­ten­teils gelungen. Vor allem, da die Bild­schirme kein Down­grade erfuhren.

Das falt­bare Display misst 7,92 Zoll, hat eine Aktua­lisie­rungs­rate von bis zu 120 Hz und löst mit 2344 mal 2156 Pixel auf. Außen steht eine 6,43 Zoll messende Anzeige, eben­falls mit bis zu 120 Hz, zur Verfü­gung. Die Auflö­sung beträgt 2376 mal 1060 Bild­punkte. Schade: Da 1080p ganz knapp verfehlt wird, lassen sich keine Full-HD-Inhalte darstellen. Der 50-MP-Weit­winkel-Kamera wurde der opti­sche Bild­sta­bili­sator geklaut, der 2,5-fache opti­sche Zoom ist aber weiterhin mecha­nisch gegen Verwa­ckeln geschützt. Der Sensor der Ultra­weit­winkel-Knipse beher­bergt beim Magic Vs2 12 Mega­pixel, beim Magic V2 waren es noch 50 MP.

Weitere Spezi­fika­tionen des China-Falters

So sieht das Magic Vs2 aus

Honor Den Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2 hat Honor gegen den etwas lang­sameren Snap­dragon 8+ Gen 1 getauscht. Bei der Konnek­tivität müssen Sie auf 6 GHz im WLAN verzichten. Es gibt nur Wi-Fi 6 anstatt Wi-Fi 6e. Blue­tooth 5.2 anstatt Blue­tooth 5.3 ist ein weiterer Rück­schritt. Außerdem hat der Hersteller den Arbeits­spei­cher in der güns­tigsten Fassung von 16 GB auf 12 GB RAM redu­ziert. Immerhin bleibt der groß­zügige 5000-mAh-Akku erhalten, welcher sich mit 66W kabel­gebunden aufladen lässt. Dual-SIM wird über zwei Nano-SIM-Karten reali­siert.

Laut Honor wird das Schar­nier mit einem 3D-Drucker umge­setzt. Das Gewicht sei aufgrund des Raum­fahrt-Alumi­niums so niedrig. In China ist das Honor Magic Vs2 ab sofort für 6999 Yuan (circa 924 Euro) mit 12 GB RAM und 256 GB Flash oder für 7699 Yuan (circa 1017 Euro) mit 16 GB RAM und 512 GB Flash erhält­lich. Da Honor in Europa verstärkt präsent sein will und das Magic Vs bereits nach Deutsch­land kam, ist eine Markt­ein­füh­rung des Magic Vs2 in unseren Gefilden wahr­schein­lich. Aller­dings kann das noch eine Weile dauern. Das Magic Vs kam erst ein halbes Jahr nach der Markt­ein­füh­rung in China zu uns.

Honors eins­tige Mutter­firma Huawei ist Foldable-Markt­führer bei den Exem­plaren im Buch-Stil.