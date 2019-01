Honor View 20: Ab heute offiziell erhältlich (mit Video)

Letzte Woche wurde das Honor View 20 auf einem Live-Event in Paris vorge­stellt. Ab heute ist Honors erstes Premium-Smart­phone erhält­lich. Das Gerät gibt es in zwei Spei­cher­kom­bi­na­tionen und vier verschie­denen Farben. Die Vari­anten Midnight Black und Sapp­hire Blue wird es mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­ka­pa­zität zu einer unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von 569 Euro geben.

Phantom Blue und Phantom Red sind die Erschei­nungen der Premium-Version, die Honor in Zusam­men­ar­beit mit der Mode­firma Moschino entworfen hat. Nutzer, die 649 Euro zahlen, erhalten 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Kapa­zität.

Premium-Design und Premium-Perfor­mance

Sowohl die regu­lären Vari­anten als auch die Premium-View-20 zeichnen sich durch eine beson­ders gestal­tete Gehäu­se­rück­seite aus. Dabei handelt es sich um ein "Aurora Nanotex­ture Design", das im Licht V-förmig schim­mert. Die neue Display-Tech­no­logie inte­griert die Selfie-Kamera in Form eines kleinen Lochs in die linke, obere Ecke des 6,4 Zoll-All-View-Displays. Für Leis­tung sorgt unter anderem Huaweis Kirin-980-Prozessor, ein Ober­klasse-Modell, das beispiels­weise im neuen Huawei-Flagg­schiff Mate 20 Pro verbaut ist. Die Haupt­ka­mera prallt mit einem 48 Mega­pixel-Sony-Sensor und AI-Funk­tionen. Wie sich die Kamera bezie­hungs­weise das Honor View 20 insge­samt in unserem Test­ver­fahren geschlagen hat, lesen Sie in einem ausführ­li­chen Test-Bericht

Visu­elle Eindrücke des Smart­phones sehen Sie im folgenden Video:

