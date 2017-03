Neues Honor-Smartphone kommt: Honor V9 oder Magic?

Honor hat am 5. April zu einem Event geladen. Welches Smartphone vorgestellt werden wird, ist unklar. Mit dem Honor Magic und dem Honor V9 gibt es allerdings zwei potenzielle Kandidaten. Welches Modell könnte Honor wohl nach Deutschland bringen?

Honor kündigt Smartphone-Event im April an Auf dem Mobile World Congress in Barcelona hat Honor bereits angedeutet, dass bald ein neues Smartphone für Deutschland vorgestellt werden soll. Die Einladung zum Event ist nun bei uns eingetroffen: Am Mittwoch, den 5. April, wird Honor seine nächste große Veranstaltung abhalten.

Welches Smartphone uns im April erwartet, verrät Honor nicht. Es gibt allerdings zwei potenzielle Kandidaten: das Honor Magic sowie das erst kürzlich vorgestellte Honor V9. Beide Modelle sind bislang nur in China erhältlich, was aber nicht ungewöhnlich ist. Denn der Hersteller bringt seine Smartphones im Regelfall immer erst im Heimatmarkt auf den Markt, bevor sie später in Europa erhältlich sind.

Honor Magic oder Honor V9: Welches wird wohl kommen?

Das Honor Magic konnten wir uns auf dem MWC bereits näher ansehen. Das gebogene Display und vor allem die neuen Funktionen in Verbindung mit dem Iris-Scanner konnten überzeugen. Viele Features des Honor Magic sind aber sehr speziell und auf den chinesischen Markt ausgelegt. Eine Einführung in Deutschland wäre also nicht ganz einfach, da in der Software einige Änderungen vorgenommen werden müssten.

Weniger Schwierigkeiten würde das Honor V9 machen, das Anfang Februar offiziell vorgestellt worden ist. Das Smartphone wird auch unter der internationalen Bezeichnung Honor 8 Pro gehandelt, dessen Vorstellung bereits auf dem MWC erwartet wurde. Es kam am Ende aber doch nicht.

Das Honor V9 oder Honor 8 Pro zeigt viele Parallelen zum aktuellen Top-Smartphone von Huawei, dem Huawei P10. So wird das Smartphone ebenfalls vom hauseigenen Prozessor HiSilicon Kirin 960 angetrieben, verfügt über 4 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB internen Speicher, der sich mittels microSD-Karte erweitern lässt. Das Display ist mit 5,7 Zoll relativ groß und löst 1440 mal 2560 Pixel, also in QHD, auf.

Wie das aktuelle Top-Modell Honor 8 bringt auch das Honor V9 eine Dual-Kamera mit zwei 12-Megapixel-Sensoren und Laser-Autofokus mit. Der Akku bietet eine Kapazität von 4000 mAh und ist fest im Gehäuse eingebaut. Auch ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite steht zur Verfügung.

Teaser zum Smartphone-Event

Der aktuelle Teaser zum Event lässt leider keine genauen Rückschlüsse auf das kommende Smartphone zu. Honor kündigt mit ihm lediglich an, eine "neue Dimension" betreten zu wollen - was der Hersteller damit meint, bleibt abzuwarten. Abseits dessen sehen wir lediglich die Farbvarianten, in denen das kommende Smartphone verfügbar sein wird: Schwarz, Gold und das vom Honor 8 bekannte Blau.

Bis zum 5. April müssen wir uns noch gedulden. Wir sind auf dem Event vor Ort und werden über alle Neuigkeiten von Honor berichten.

Das derzeit aktuellste Smartphone von Honor in Deutschland ist das Honor 6X, das nicht nur in der Leistung, sondern auch vom Preis her überzeugt. Im Test des Honor 6X lesen Sie alle Details zum Gerät.