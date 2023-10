Honor Play 8T: Handy mit 6000-mAh-Akku ist offiziell

Honor hat mit dem Honor Play 8T ein neues Einsteiger-Smart­phone mit mons­trösem Akku vorge­stellt. Üppige 6000 mAh hat die Batterie zu bieten. Eben­falls groß fällt das Display durch eine Diago­nale von 6,8 Zoll aus. Der Hersteller verbaut auch die häufig in aktu­ellen Handys verschmähte 3,5-mm-Kopf­hörer­buchse. Als Chip­satz findet der noch recht junge MediaTek Dimen­sity 6800 Verwen­dung. In China ist das Honor Play 8T ab sofort für umge­rechnet 142 Euro erhält­lich. Ob und wann das Handy zu uns kommt, ist bislang nicht bekannt.

Honor Play 8T: Viel­ver­spre­chendes Budget-Modell

So sieht das Play 8T aus

Honor Nicht jeder Anwender braucht die beste Kamera oder den schnellsten Prozessor, oftmals ist die Ausdauer ein wich­tiger Faktor. Mit einer 6000-mAh-Kraft­zelle an Bord dürfte das jüngst enthüllte Honor Play 8T in dieser Diszi­plin auftrumpfen. Insbe­son­dere da kein Chip­satz aus der Motten­kiste im Inneren werkelt. Der Dimen­sity 6800 wurde erst vor vier Monaten auf den Markt gebracht. Dank 6-nm-Prozess ist die Effi­zienz recht ordent­lich. Er verfügt über zwei Cortex-A76-Kerne mit bis zu 2,4 GHz und sechs Cortex-A55-Kerne mit bis zu 2 GHz.

Multi­tas­king jongliert ein je nach Version 8 GB oder 12 GB umfas­sender Arbeits­spei­cher. Ein zwei­schnei­diges Schwert ist hingegen das Display. Zwar ist jenes mit 6,8 Zoll groß dimen­sio­niert und löst mit Full HD+ auf, wohl aus Kosten­gründen handelt es sich aber um ein TFT-LCD-Panel. Immerhin wird eine 90-Hz-Aktua­lisie­rungs­rate geboten. Hobby-Foto­grafen spricht das Honor Play 8T kaum an. Die Weit­winkel-Kamera hat 50 MP, eine Blende von f/1.8 und keinen opti­schen Bild­sta­bili­sator. Eine zweite Alibi-Knipse ist in Form eines 2-MP-Tiefen­sen­sors vertreten.

Preis und Verfüg­bar­keit des Honor Play 8T

Das Einsteiger-Smart­phone ist ab sofort in China erhält­lich. Mit 8 GB RAM kostet das Handy 1099 Yuan (etwa 142 Euro), mit 12 GB RAM 1299 Yuan (etwa 168 Euro). Beide Ausgaben haben einen 256 GB umfas­senden Flash-Spei­cher gemein. Das ist keine Selbst­ver­ständ­lich­keit in dieser Preis­klasse. Wer mehr Daten­platz braucht, muss in die Cloud ausla­gern. Über einen Spei­cher­kar­ten­schacht verfügt das 5G-Smart­phone nämlich nicht. (via GSMArena)

