Honor Note 10: Spezifikationen samt riesigem Akku enthüllt

Wenn es etwas größer sein darf, bietet sich das kommende Phablet Honor Note 10 mit seinem riesigen 6,95-Zoll-Display an. Das Phablet der Huawei-Marke stattete jüngst der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA einen Besuch ab. Dadurch wurden sämtliche technischen Daten enthüllt. Zum Großteil wurde die Ausstattung des kompakteren Artverwandten Honor 10 übernommen. So gibt es auch beim Honor Note 10 eine rückseitige Dual-Kamera mit 16 + 24 Megapixel, das SoC Kirin 970 und Speicherkonfigurationen mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB Flash. Der Akku ist mit 4900 mAh jedoch großzügiger dimensioniert.

Honor Note 10: Display-Riese mit üppiger Ausstattung



Weitere Spezifikationen des Honor Note 10

Der Bildschirm des Honor 10 ist mit seinen 5,84 Zoll bereits recht komfortabel, die angepasste Ausgabe legt mit 6,95 Zoll aber nochmals eine Schippe drauf. Zugleich wurde beim Honor Note 10 das IPS-LCD-Panel durch eine Super-AMOLED-Variante getauscht. Schade: hinsichtlich der Displayauflösung gibt es keine Änderung, es bleibt bei 2280 mal 1080 Bildpunkten. Somit fällt die Schärfe von 432 ppi (Honor 10) auf 355 ppi (Honor Note 10) ab. Der von 3400 auf 4900 mAh vergrößerte Akku ist hingegen erfreulich. Ansonsten bestätigt der TENAA-Eintrag (via GSMArena ), was zu erwarten war: die Spezifikationen des Honor Note 10 wurden zum Großteil vom kleinen Bruder übernommen. Das rückseitige Kamera-Setup bestehend aus einer 16-Megapixel-Optik mit Blende f/1.8 (Farb-Sensor) sowie einer 24-Megapixel-Optik mit gleicher Blende samt monochromen Sensor hält also auch hier Einzug. Bekanntermaßen liefern die beiden Knipsen brauchbare Fotos, die Ergebnisse reichen aber nicht an denen des Huawei P20 heran.

Mit dem Honor Note 10 wird es eng in der Hosentasche Die Speicheroptionen des Phablets sind üppig. So wird es 64 GB, 128 GB und 256 GB an Flash und 6 GB sowie 8 GB an RAM geben. Der Huawei-eigene Highend-Chipsatz Kirin 970 (Octa-Core-Prozessor, bis zu 2,4 GHz Takt) sorgt beim Honor Note 10 für eine ausreichende Performance. Mit 230 Gramm Gewicht und Abmessungen von 177 mm Länge und 85 mm Breite wird das mit Android 8.1 Oreo (EMUI 8.2) betriebene Telefon ein wahrer Brocken. Die im Artikel eingebetteten Live-Fotos des Honor Note 10 stammen von der niederländischen Webseite TechTastic und bilden das Smartphone neben einer Nintendo Switch ab. Am 31. Juli 2018 soll das Honor Note 10 offiziell vorgestellt werden.