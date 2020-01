Ab heute: Honor MagicWatch 2 mit Amazon-Gutschein

Wer derzeit nach einer Smart­watch Ausschau hält, für den lohnt es sich mögli­cher­weise auf die MagicWatch 2 zu schielen. Die bringt Honor nämlich heute offi­ziell an den Verkaufs­start. Das Gadget ist zunächst beim Online-Händler Amazon erhält­lich. Die ersten 500 Käufer der MagicWatch 2 aus dem Hause Huawei-Tochter erhalten einen 10-Euro-Amazon-Gutschein dazu.

Honor MagicWatch 2: Verfüg­barkeit und Preis

Honor Magic Watch 2 in 46 mm Die Smart­watch ist derzeit in der Farbe "Char­coal Black" in der 46-mm-Version zu einer unver­bind­lichen Preis­empfeh­lung von 179,90 Euro zu haben. In der Pres­semit­teilung heißt es, dass Honor in den nächsten Wochen Schritt für Schritt weitere Versionen und Farben veröf­fent­lichen wird. So wird es die Honor MagicWatch 2 noch in einer klei­neren Ausfüh­rung mit 42 mm in den Farb­vari­anten "Black" und "Rose Gold" geben. Inter­essenten für die anderen Vari­anten müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Honor MagicWatch 2 Datenblatt

Die Honor MagicWatch 2 ist zwar als Smart­watch konzi­piert, die letzt­lich auch als Orga­nizer ihre Dienste tut, der Hersteller setzt den Fokus aber klar auf Fitness und Gesund­heits­über­wachung. Um den Ansatz zu unter­mauern, koope­riert Honor mit der Leicht­athletin Alica Schmidt und dem Turner Fabian Hambü­chen. Die beiden Sportler sollen die Smart­watch im Rahmen einer Social-Media-Koope­ration, die für Februar ange­setzt ist, testen.

Was die Honor MagicWatch 2 so alles kann, erfahren Sie in einer weiteren News.

