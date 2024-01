Honor: Magic V2 RSR und Magic6 (Pro) für Europa

In Zusam­men­arbeit mit Porsche hat Honor das Design-Foldable Magic V2 RSR kreiert, das jetzt von der deut­schen Pres­seab­tei­lung ange­kün­digt wurde. Gemeinsam mit dem seit kurzem hier­zulande erhält­lichen regu­lären Magic V2 und dem Magic6 (Pro) besucht das Falt-Handy den MWC 2024. Euro­päi­sche Messe­besu­cher und Jour­nalisten haben im Februar die Möglich­keit, die Mobil­geräte vor Ort auszu­pro­bieren. Während die Foldables für Anwender gedacht sind, die unter­wegs ein größeres Display benö­tigen, sollen Magic6 und Magic6 Pro vor allem Kamera-Fans begeis­tern.

Honor Magic V2 RSR und Magic6 (Pro) besu­chen Europa

So sieht das Magic V2 RSR aus

HONOR

Datenblätter Honor Magic V2

Porsche Design und Honor bringen ihre Sonder­edi­tion des dünnen Falters auch zu uns. Infor­mationen zu Preis und Verfüg­bar­keit möchte der Hersteller später bekannt geben. Der Kosten­faktor dürfte aber über jenem des klas­sischen Magic V2 liegen. Dieses Modell gibt es seit 26. Januar zu einer UVP von 1999,99 Euro in Deutsch­land. Fans der deut­schen Auto­marke erhalten mit dem Magic V2 RSR eine markante Flyline an der Rück­seite. Jene spie­gelt nicht nur das Design des Porsche 911 wider, sondern soll auch für mehr Grif­fig­keit sorgen. Dank des Schutz­glases NanoCrystal Shield sei das Front­dis­play beson­ders kratz­fest.

Am 25. Februar um 14 Uhr wird Honor neben dem Magic V2 und dem Magic V2 RSR auf dem Mobile World Congress das Magic6 und das Magic6 Pro präsen­tieren. Die Displays der Magic6-Smart­phones zeichnen sich durch eine irrwit­zige Spit­zen­hel­lig­keit von 5000 cd/m² aus. Durch den Snap­dragon 8 Gen 3 gibt es eine hohe Arbeits­geschwin­dig­keit. Hobby-Foto­grafen dürften an der Kamera des Pro-Handys Gefallen finden. Sie hat eine licht­starke Optik, die sogar über eine variable Blende (f/1.4 bis f/2.0) verfügt. Das Peri­skop-Tele­foto hat zwar nur einen 2,5-fachen opti­schen Zoom, dafür eine Auflö­sung von 180 Mega­pixel.

Weiter­füh­rende Details zur Honor-Ober­klasse

Das aufge­faltet nur 9,9 mm dünne Gehäuse weist auch das Magic V2 RSR auf. Mit 234 g ist die Sonder­edi­tion nur drei Gramm schwerer als die Stan­dard­vari­ante. Am Sonntag zeigte Honor die achat­graue Porsche-Fassung Medi­enver­tre­tern in Leipzig. Die MWC-Ankün­digung des Magic6 wurde auf dem X-Kanal getä­tigt. Da explizit von einer Serie die Rede ist, stehen die Chancen gut, dass wir in Europa diesmal beide Vari­anten, also Magic6 und Magic6 Pro, erhalten. Letztes Jahr schaffte es nur das Magic5 Pro zu uns nach Deutsch­land.

