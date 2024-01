Honor Magic6 & Magic6 Pro: Helle Displays, tolle Kameras

Honor hat mit dem Magic6 und dem Magic6 Pro seine ersten tradi­tio­nellen High-End-Smart­phones in diesem Jahr vorge­stellt. Gab es zuletzt in der Welt der Mobil­geräte ein Wett­eifern um die höchste Kamera-Auflö­sung, scheint jetzt der Kampf um die höchste Display­hel­lig­keit ausge­fochten zu werden. Für beide Neuvor­stel­lungen verspricht der Hersteller maximal 5000 cd/m². Dank des SoC Snap­dragon 8 Gen 3 sind Honor Magic6 und Magic6 Pro auch fordernden Aufgaben gewachsen. In puncto Kamera hat vor allem das geho­bene Modell High­lights wie ein 180-MP-Peri­skop-Modul und eine variable Blende parat.

Honor Magic6 mit irrwitzig hellem Display

Magic6Pro: Neuer Smartphone-Kamera-Champion?

Honor Die eins­tige Huawei-Tochter Honor hat im Heimat­land neue High-End-Handys präsen­tiert. Schauen wir uns zunächst die Ausstat­tung des Magic6 an. Es verfügt über ein 6,78 Zoll großes LTPO-OLED-Display mit 120 Hz, 2800 mal 1264 Pixel und bis zu 5000 cd/m². Selbst extremes Multi­tas­king, komplexe Video­bear­bei­tung oder grafisch aufwen­dige Mobile-Games dürften den verbauten Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 3 nicht an seine Grenzen bringen. Bei diesem Handy gibt es sogar eine brauch­bare Selfie-Knipse mit 50 Mega­pixel, Blende f/2.0 und Auto­fokus. Magic6 in voller Pracht

Honor Hobby-Foto­grafen finden rück­seitig ein Triple-Setup vor. Dieses setzt sich aus Weit­winkel (50 MP, Blende f/1.9, optisch stabi­lisiert), Ultra­weit­winkel (50 MP und Auto­fokus) sowie Tele­foto (32 MP, Blende f/2.4, 2,5-facher Zoom, optisch stabi­lisiert) zusammen. Zur Konnek­tivität des Honor Magic6 zählen 5G, LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, NFC, GPS, Blue­tooth 5.3, Infrarot, USB-C und ein In-Display-Finger­abdruck­sensor. Der 5450 mAh messende Akku lässt sich kabel­gebunden mit 66W und kabel­lose mit 50W aufladen. Als Betriebs­system ist Android 14 mit der Benut­zer­ober­fläche MagicOS 8 vorin­stal­liert.

Honor Magic6 Pro mit vielen Kamera-High­lights

Das Display des Magic6 Pro ist gering­fügig größer (6,8 Zoll) als jenes des Stan­dard­modells und löst einen Hauch höher auf (2800 mal 1280 Pixel). Es wird durch eine pillen­för­mige Lücke im oberen Bereich unter­bro­chen. In jener stecken die Selfie-Einheit des regu­lären Magic6 und ein 3D-ToF-Sensor. Auf diese Weise reali­siert Honor eine drei­dimen­sio­nale Gesichts­erken­nung ähnlich Face ID. Der 1/1,3 Zoll große Bild­wandler der Haupt­kamera des Magic6 Pro ist iden­tisch mit jener des Magic6. Aller­dings hat das Objektiv eine variable und deut­lich licht­stär­kere Blende von f/1.4 bis f/2.0. Optisch stabi­lisiert ist es eben­falls. Magic6 Pro in voller Pracht

Honor Statt­liche 180 MP kann der 1/1,49 Zoll messende Sensor des Peri­skop-Tele­fotos aufweisen. Zwar gibt es optisch nur einen 2,5-fachen Zoom, ein Sensor-Zoom kann durch die vielen Mega­pixel aber eine verlust­freie Zehn­fach-Vergrö­ßerung bieten. Digital gibt es sogar bis zu 100-fachen Zoom. Mit Blende f/2.6 geht die Licht­stärke des optisch stabi­lisierten Tele­fotos in Ordnung. Auf eine Ultra­weit­winkel-Kamera müssen Nutzer nicht verzichten. Der 5600 mAh große Akku des Magic6 Pro lädt mit 80W (kabel­gebunden) respek­tive 66W (kabellos). Das Magic6 Pro ist nach IP68 vor Staub und Wasser geschützt. SoC, Konnek­tivität und Soft­ware sind auf dem Niveau des Magic6.

Preis und Verfüg­bar­keit des Magic6 (Pro)

Zunächst wird das Duo ab morgen in China ange­boten. Dass zumin­dest das Honor Magic6 Pro zu uns kommt, ist aber wahr­schein­lich. Schließ­lich schaffte es der Vorgänger Magic5 Pro eben­falls zu uns. Das Magic6 kostet mit 12 GB RAM und 256 GB Flash 4399 Yuan (568 Euro), mit 16 GB RAM und 256 GB Flash 4699 Yuan (607 Euro) und mit 16 GB RAM und 512 GB Flash 4999 Yuan (645 Euro). Soll es das Magic6 Pro sein, werden 5699 Yuan (736 Euro) bei 12 GB RAM und 256 GB Flash, 6199 Yuan (800 Euro) bei 16 GB RAM und 512 GB Flash oder 6699 Yuan (865 Euro) bei 16 GB RAM und 1 TB Flash fällig.

Sollte eine spätere Markt­ein­füh­rung in Europa erfolgen, dürften die Preise aufgrund von Mehr­wert­steuer und anderen Kosten­fak­toren deut­lich höher ausfallen. Mit dem Magic6 Lite gibt es bereits das erste Produkt der neuen Smart­phone-Serie bei uns in Deutsch­land. Dieses Modell kostet nur 399 Euro, hat aber eine deut­lich schwä­chere Hard­ware als seine großen Geschwister.

Bevor­zugen Sie eher ein falt­bares Smart­phone, hat Honor eben­falls demnächst ein passendes Produkt in Form des äußerst kompakten Magic V2 im Angebot.