Honor Magic5 Pro: Kamera-Flaggschiff im Premium-Bundle

In ein paar Tagen startet Honor die Vorbe­stel­lung seines neuen Kamera-Flagg­schiffs. Zu einem vergleichs­weise geringen Aufpreis gibt es das neue Magic5 Pro im Bundle mit dem Honor Pad 8, den Earbuds 3 Pro oder der Watch GS 3. Early Birds können außerdem etwas gewinnen.

Der Nach­folger des Magic4 Pro steht in den Start­löchern: Die chine­sische Smart­phone-Marke Honor startet den Vorver­kauf ihres neuen Kamera-Flagg­schiffs Magic5 Pro, das sie bereits auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona vorge­stellt hat, am 6. April.

Wer sich bis dahin für den News­letter regis­triert, hat die Chance, einen 120-Euro-Früh­bucher-Coupon oder eine Honor Magic Box zu gewinnen. Bei einer Vorbe­stel­lung zwischen dem 6. und 20. April bekommt man wahl­weise die Honor Earbuds 3 Pro respek­tive Honor Watch GS 3 für je 9,90 Euro oder das Honor Pad 8 für 19,90 Euro oben­drauf. Klingt nach einem guten Deal, aller­dings lässt sich Honor das Magic5 Pro mit 1199,90 Euro auch einiges kosten.

6,81-Zoll-Quad-Curved-OLED-Display mit 1800 Nits

Honor Magic5 Pro

Bild: Honor

Das Magic5 Pro bietet einen an allen vier Seiten gebo­genen 6,81 Zoll großen OLED-Bild­schirm mit einer Auflö­sung von 2848 x 1312 Pixeln, 1073,7 Millionen Farben, einem Bild­schirm-Gehäuse-Verhältnis von 92,33 Prozent und einer beacht­lichen Hellig­keit von bis zu 1800 Nits. Die Bild­wie­der­hol­fre­quenz beläuft sich auf 120 Hz.

Ein zusätz­licher Display-Chip­satz liefert optional dauer­haft aktives HDR, das die Qualität von Fotos und Bewegt­bil­dern bei Spielen oder Videos stei­gern soll. Das Floa­ting-Design des Bild­schirms soll laut Hersteller eine Hommage an den spani­schen Archi­tekten Antoni Gaudí sein und die flie­ßenden Linien, die in natür­lichen Land­schaften und in der Archi­tektur des Künst­lers zu finden sind, nach­ahmen.

Unter der Haube des Magic5 Pro werkelt ein Snap­dragon 8 Gen 2, dem hier­zulande ein 12 GB großer LPDDR5X-Arbeits­spei­cher und ein 512 GB fassender UFS-4.0-Flash-Spei­cher zur Seite stehen. Der 5100-mAh-Akku lässt sich kabel­gebunden mit 66 W und kabellos mit 50 W aufladen.

50-MP-Drei­fach-Kamera mit Peri­skop-Tele­objektiv

High­light des Magic5 Pro ist die rück­wärtig verbaute Kame­raein­heit, die an das Setup des Xiaomi 13 Pro erin­nert. Das große, runde Kame­ramodul beinhaltet einen 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit f/1.6-Blende und opti­schem Bild­sta­bili­sator (OIS) sowie einen 50-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor mit f/2.0-Blende. Hinzu kommt ein 50-MP-Peri­skop-Tele­objek­tiv­sensor mit f/3.0-Blende, mit 3,5-fach opti­schem Zoom und 100-fach digi­talem Zoom und eben­falls OIS.

Die Kamera unter­stützt 4K-Video­auf­nahmen mit 60 fps. Eine Ausspa­rung im Display beher­bergt neben der 12-MP-Selfie-Kamera auch einem 3D-Time-of-Flight-Sensor für die Gesichts­erken­nung. Daten des Honor Magic5 Pro

Bild: Honor

NFC, Infrarot und Android 13

Das 76,7 × 162,9 × 8,77 mm große Gehäuse des 219 g schweren Smart­phones soll laut IP68-Zerti­fizie­rung staub- und wasser­dicht sein. NFC gehört ebenso zur Ausstat­tung wie ein Infrarot-Sensor, mit dem sich das Telefon als Fern­bedie­nung nutzen lässt, ein USB-Typ-C-Steck­platz mit OTG-Kompa­tibi­lität, GPS, Blue­tooth 5.2 und Dual-SIM mit 5G-Unter­stüt­zung.

Auf dem Gerät läuft Android 13, dem der Hersteller die Benut­zer­ober­fläche MagicOS 7.1 über­stülpt. Die Auslie­ferung des Honor Magic5 Pro soll am 13. April beginnen.

Kommt das Samsung Galaxy S24 Ultra womög­lich mit einem High-End-Display? Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie in einem anderen Artikel.