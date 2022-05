Honor Magic4 Pro: Deutschlandstart steht fest

Am 31. Mai kommt das Magic4 Pro nach Deutsch­land. Wer den 6,81-Zoller mit dem LTPO-OLED-Display und dem Snap­dragon 8 Gen 1 zwischen dem 24. und 30. Mai vorbe­stellt, bekommt von Honor ein kabel­loses 100-W-Lade­gerät und die Honor Watch GS3 oben­drauf.

Ziem­lich futu­ris­tisch mutet es an, das Magic4 Pro, das Honor bereits am 28. Februar auf dem MWC (Mobile World Congress) in Barce­lona vorstellte.

Nun kündigt der Hersteller mit dem 31. Mai 2022 endlich auch ein Launch-Datum für Deutsch­land an.

Vorbe­stellbar ab dem 24. Mai 2022

Das Magic4 Pro präsen­tiert sich schon jetzt auf einer eigenen Produkt­seite, von der aus Sie das Smart­phone ab dem 24. Mai vorbe­stellen können.

Kunden, die sich bis zum 30. Mai eines dieser Flagg­schiffe sichern, spen­diert Honor zusätz­lich eine Watch GS3 sowie ein kabel­loses Lade­gerät mit 100 W. Honor Magic40 Pro - Marktstart in Deutschland

Bild: Honor

Triple-Cam mit OIS und Peri­skop-Linse

Eine riesige runde Kame­raein­heit auf der Rück­seite des Smart­phones fängt unwei­ger­lich den Blick ein. Die Triple-Cam beinhaltet einen 50-MP-Weit­win­kel­sensor, einen 50-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor sowie eine 64-MP-Peri­skop-Tele­objektiv-Kamera mit 3,5-fach opti­schem Zoom und OIS (Bild­sta­bili­sator). Außerdem wurden ein Flim­mer­sensor sowie ein Laser­fokus­system verbaut.

Die 12-Mega­pixel-Selfie-Kamera mit 3D-ToF-Sensor sitzt in einer läng­lichen Ausstan­zung links oben im Display, das als weiterer Eyecat­cher gilt.

Abge­run­detes 6,81-Zoll-OLED-Display mit 120-Hz

Honor Magic4 Pro - Geschenke für Vorbesteller

Bild: Honor / Screenshot: teltarif.de Der zu den Seiten hin stark abge­run­dete 6,81 Zoll große LTPO-OLED-Screen verfügt über eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate sowie HDR10+-Unter­stüt­zung und löst mit 2848 x 1312 Pixel (460 ppi) auf. Unter der 163,6 x 74,7 x 9,15 mm großen Haube des Magic4 Pro werkelt ein Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 1.

Für Deutsch­land ist die Ausstat­tung mit einem 8 GB großen Arbeits­spei­cher und einem 256 GB fassenden internen Spei­cher vorge­sehen. Zudem wird das Device hier zunächst in den Farb­tönen Cyan oder Schwarz ange­boten. Mit 215 g ist der Androide zwar kein Leicht­gewicht, liegt ange­sichts seiner Display­größe jedoch noch im tole­rier­baren Bereich.

4800-mAh-Akku mit 100-W-Wire­less-Char­ging

Viel Leis­tung benö­tigt ausrei­chend Energie, weshalb Honor das Magic4 Pro mit einem 4500-mAh-Akku bestückt, der sich kabellos oder kabel­gebunden mit bis zu 100 W aufladen lässt und notfalls via Reverse- oder Reverse-Wire­less-Char­ging auch andere Geräte mit Strom betankt.

Das 5G-fähige Smart­phone trumpft mit einer NFC-Schnitt­stelle, einem Finger­abdruck­sensor unter dem Display, Gesichts­erken­nung, Blue­tooth 5.2, Wifi-6, OTG, einem Infra­rot­sensor, Dual-Sim-Unter­stüt­zung, GPS und einem USB-Type-C-Steck­platz auf.

IP68-Zerti­fikat und Google-Dienste

Honor Magic4 Pro - Farben

Bild: Honor Eine IP68-Zerti­fizie­rung beschei­nigt dem Magic4 Pro, dass es staub­dicht ist und bei einer Wasser­tiefe von 1,5 m maximal 30 Minuten lang dicht­hält.

Werks­seitig läuft es mit Android 12 und der Magic-UI-6.0-Benut­zer­ober­fläche. Dank der Unab­hän­gig­keit Honors von Huawei unter­stützt das Smart­phone die Google-Dienste. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Magic4 Pro wird in Deutsch­land bei satten 1099 Euro liegen.

