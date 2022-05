Zwei X und Magic: Honors Mittelklasse mit Google-Diensten

Honor wurde einst als Tochter-Firma von Huawei bekannt. Mitt­ler­weile möchte das Unter­nehmen als eigen­stän­diges wahr­genommen werden und ist damit in einer besseren Posi­tion als Huawei, wenn es um die Vermark­tung von Smart­phones in Europa geht. Das US-Handels­embargo hält weiter an, Huawei hat mit den Modellen P50 Pro und P50 Pocket zwar aktu­elle High-End-Geräte nach Europa gebracht, es fehlen aber weiterhin die wich­tigen Google-Dienste und 5G-Mobil­funk gibt es auch nicht.

Honor dagegen darf Smart­phones mit Google-Diensten und 5G-Unter­stüt­zung in Europa veröf­fent­lichen. Nun kündigt der Hersteller aus China mit dem Honor Magic4 Lite 5G, dem Honor X8 und dem Honor X7 drei weitere Modelle aus der Mittel­klasse an. Die wich­tigsten Ausstat­tungs­details zu den Modellen lesen Sie bei uns.

Honor Magic4 Lite 5G

Honor Magic4 Lite 5G

Bild: Honor

Das Honor Magic4 Lite 5G sieht auf den offi­ziellen Bildern über­raschend randlos aus, sprich: Die Display­ränder sind verschwin­dend gering. Ledig­lich im unteren Bereich ist der Rand etwas breiter, das Punch Hole für die Front­kamera ist in der Mitte plat­ziert und nimmt eben­falls nicht viel Raum ein. Die Display-Größe ist mit 6,81 Zoll bemessen und gehört damit zu den größten derzeit auf dem Smart­phone-Markt. Der Hersteller gibt das Bild­schirm-zu-Gehäuse-Verhältnis mit 94 Prozent an.

Das Modell posi­tio­niert sich in der Mittel­klasse, macht es diese Tage aber wie viele andere auch: Mit möglichst vielen hoch­karä­tigen Attri­buten wie einem 120-Hz-Display, einer hoch­auf­lösenden Kamera mit 48 MP und einem 4800 mAh großen Akku mit 66W schnellem Laden Aufmerk­sam­keit erregen. Zu welchen Leis­tungen dieses Gesamt­paket an Specs in der Lage ist, bleibt abzu­warten. Laut Hersteller soll sich der Akku jeden­falls in 30 Minuten auf bis zu 81 Prozent aufladen lassen. Im Gegen­satz zu einigen High-End-Smart­phones sind beim Honor Magic4 Lite 5G Abstriche beim Prozessor hinzu­nehmen. Das SoC ist vom Typ Snap­dragon 695, unter­stützt aber 5G-Mobil­funk.

Honor X8 und Honor X7

Honor X8

Bild: Honor Das Honor X8 ist wie das Magic4 Lite 5G mit 6,7 Zoll (Auflö­sung: 2388 mal 1080 Pixel) eben­falls groß ausge­fallen, das Bild­schirm-zu-Gehäuse-Verhältnis beträgt laut Herstel­ler­angaben 93,6 Prozent. Höhere Bild­wie­der­hol­raten sind mit 90 Hz möglich. Der Hersteller fokus­siert in seiner Präsen­tation des Modells ein schlankes Gehäu­sede­sign mit einer Dicke von 7,45 mm. Die Gewichts­angabe des Honor X8 beträgt 177 Gramm. Für Leis­tung sorgt ein Snap­dragon 680, 5G-Mobil­funk gibt es nicht. Der 4000 mAh große Akku des Honor X8 kann mit 22,5W wieder aufge­laden werden. Damit soll ein zehn­minü­tiges Aufladen für eine drei­stün­dige Video­wie­der­gabe ausrei­chen. Rück­seitig verbaut Honor eine 64-MP-Quad­kamera.

Beim Honor X7 gibt es den glei­chen Prozessor wie beim Honor X8. Das Display ist mit 6,74 Zoll eben­falls groß ausge­fallen, eine 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate gibt es auch hier. Der Strom­spei­cher ist beim Honor X7 mit 5000 mAh größer ausge­fallen, 22,5W schnelles Laden ist auch beim X7 möglich. Der Haupt­kamera-Sensor des Honor X7 löst mit 48 MP auf.

Alle drei neuen Mittel­klasse-Honor werden mit der Benut­zer­ober­fläche MagicUI 4.2 ausge­lie­fert. Das Inter­face basiert auf Android 11. Da Android 13 in den Start­löchern steht, hätten wir zumin­dest Android 12 erwartet. Wir haben bei Honor nach­gefragt, ob es Pläne für einen Rollout von Android 12 für die drei Modelle gibt. Wenn wir genauere Infos dazu haben, werden wir die Antwort nach­rei­chen.

Preise und Verfüg­bar­keit

Honor X7

Bild: Honor Alle drei Smart­phone-Modelle gibt es in den Wahl­farben Silber, Schwarz und Blau. Das Honor Magic4 Lite 5G ist ab heute zum Preis von 349,90 Euro (6 GB/128 GB) erhält­lich. So auch das Honor X8, das es zum Preis von 249,90 Euro (6 GB/128 GB) zu kaufen gibt.

Der Verkaufs­start für das Honor X7 ist auf den 13. Mai datiert. Preis­lich ist dieses Modell das güns­tigste von den dreien, weil die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung auf 199,90 Euro (4 GB/128 GB) gesetzt ist.

In einer weiteren News geht es um das Thema Apple Watch Series 8: Kann die Uhr bald Fieber messen?