Honor Magic Vs2: Superdünnes Foldable kurz vor dem Start

Mit dem Magic Vs2 stellt Honor in dieser Woche eine verein­fachte Version des Magic V2 vor, die noch dünner und leichter sein soll. Außerdem wird die Honor Watch 4 Pro enthüllt.

Das Honor Magic Vs2 soll schlanker, leichter und vermut­lich auch güns­tiger als das kürz­lich vorge­stellte Magic V2 sein. Auf einem Teaser-Bild, mit dem Honor zum Launch-Event einlädt, zeigt sich das klapp­bare Smart­phone mit einem hell­blau glän­zenden Gehäuse neben der Honor Watch 4 Pro.

Verein­fachte Vari­ante

Das Honor Magic Vs2 wird gemeinsam mit der Watch 4 Pro vorgestellt

Bild: Honor

Auf der IFA 2023 in Berlin hatte Honor bereits mit dem Magic V2 von sich reden gemacht. Das Foldable im Buch­format verfügt über ein ultra­dünnes Design und ist mit nur 231 g, vergli­chen mit falt­baren Smart­phones anderer Hersteller, ein außer­ordent­liches Leicht­gewicht.

Will man einem Weibo-Beitrag des Tipp­gebers Digital Chat Station Glauben schenken, wird die chine­sische Marke den Schlank­heits­wahn des Magic V2 mit dem Vs2 offenbar noch einmal toppen, genaue Maße nennt der Leaker aller­dings nicht. Beim Newcomer handelt es sich offen­sicht­lich um einen Nach­folger des Magic Vs aus dem Vorjahr.

Snap­dragon 8+ Gen 1 und 2K-Falt­dis­play

Dem Weibo-Beitrag nach soll das Magic Vs2 über einen Snap­dragon 8+ Gen 1 und 16 GB RAM verfügen und somit nicht ganz so schnell unter­wegs sein wie das Magic V2, das mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 ausge­stattet ist. Nichts­des­totrotz handelt es sich auch bei dem vergleichs­weise schwä­cheren Qual­comm-Chip aus dem Jahr 2022 um einen leis­tungs­starken Prozessor, der bei aktu­ellen Smart­phones für gewöhn­lich in der geho­benen Mittel­klasse oder in preis­güns­tigeren High-End-Modellen verbaut wird.

Beim Aufklappen soll ein 2K-Bild­schirm zum Vorschein kommen. Ob es sich dabei ebenso wie beim 7,92 Zoll (20,12 cm) großen Screen des Magic V2 um ein OLED-Panel handelt, erwähnt der Tipp­geber nicht. Da das Display über eine hohe Bild­wie­der­hol­fre­quenz verfügen soll, werden auch hier mögli­cher­weise 120 Hz zum Einsatz kommen.

Der Akku des Magic Vs2 soll sich ebenso wie die 5000-mAh-Kraft­zelle des Magic V2 mit 66 W aufladen lassen. An der Seite des Smart­phones befindet sich angeb­lich ein Finger­print­sensor.

Foto­auf­nahmen sind voraus­sicht­lich mit einer Drei­fach-Kamera mit einem 50-MP-Haupt­sensor mit f/1.9-Blende und einer 62-mm-Tele-Kamera mit f/2.4-Blende möglich, zudem lässt ein Aufdruck auf dem Kame­ramodul auf ein 16-mm-Ultra­weit­win­kel­objektiv schließen.

Gemein­samer Launch mit Honor Watch 4 Pro

Da Honor beim Magic Vs2 zu einem etwas schwä­cheren Prozessor greift, wird der Neuling vermut­lich preis­güns­tiger sein als das Magic V2, das in China ab 8999 Yuan (etwa 1233 US-Dollar) kostet.

Konkur­renten wie dem Samsung Galaxy Z Fold5 oder Google Pixel Fold wird das Magic Vs2 weniger durch seine Leis­tung als durch seine schlanken Außen­maße die Stirn bieten, die schon beim Magic V2 im zuge­klappten Zustand nur 160,3 x 74,1 x 9,9 mm betragen. Zum Vergleich: Das Galaxy Z Fold5 trägt gefaltet mit 13,4 mm und das Google Pixel Fold mit 12,1 mm auf. Das Honor Magic Vs2 dürfte ebenso wie das V2 mit Android 13 laufen und über Google-Dienste verfügen, da Honor im Gegen­satz zu Huawei nicht von den Handels­beschrän­kungen seitens der USA betroffen ist.

Der offi­zielle Launch des Vs2 in China ist für den 12. Oktober geplant. Neben dem Foldable wird der Hersteller die Honor Watch 4 Pro vorstellen, die mit einem runden gold­far­benen Gehäuse und mit einem grünen Armband kommt. Eine Markt­ein­füh­rung in Deutsch­land ist nicht unwahr­schein­lich, ein Start­zeit­raum ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Huawei soll angeb­lich an einer Mikro­skop­kamera für Smart­phones arbeiten, die Bakte­rien aufspüren kann. Mehr darüber erfahren Sie in einem anderen Artikel.