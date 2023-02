Honor Magic Vs Hands-on: Foldable kommt zu uns (mit Video)

Honor nutzt den Mobile World Congress in Barce­lona als Platt­form, um neue Flagg­schiffe für den euro­päi­schen Markt anzu­kün­digen, unter anderem kommt jetzt das Honor Magic Vs nach Europa.

Das Honor Magic Vs wurde bereits im vergan­genen Jahr für den chine­sischen Markt vorge­stellt. Nun kommt das Foldable auch nach Europa und nimmt ganz klar das Samsung Galaxy Z Fold 4 ins Visier. Wir haben uns das große Smart­phone mit dem falt­baren Display im Rahmen des dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona anschauen können. Außerdem sehen Sie das Honor Magic Vs im Video.

Da Honor vom Mutter­kon­zern Huawei abge­spalten wurde, sind auf den Smart­phones des chine­sischen Herstel­lers offi­ziell wieder wich­tige Google-Dienste vorin­stal­liert.

Honor Magic Vs kommt nach Europa

Kommt bald nach Europa: Das Honor Magic Vs

Bild: teltarif.de Eine Beson­der­heit des Honor Magic Vs ist das schlanke Design. Nur 12,9 mm dick ist das Gehäuse. Umso erstaun­lich ist die Größe des Akkus, der eine Kapa­zität von 5000 mAh hat und der mit 66W schnell wieder aufge­laden werden kann. Trotzdem bringt das Honor Magic Vs mit 261 Gramm vergleichs­weise wenig Gewicht auf die Waage und ist damit sogar ein wenig leichter als das Samsung Galaxy Z Fold 4, das 263 Gramm wiegt, aber nur einen Akku mit 4400 mAh vorweisen kann.

Und in der Tat: Das Honor Magic Vs liegt ange­nehm leicht in der Hand - sowohl ausein­ander­gefaltet als auch zusam­men­geklappt. Natür­lich sind Fold­ables im Tablet-Design schwerer als herkömm­liche Smart­phones. Bedenkt man aber, dass Modelle wie das Samsung Galaxy S23 Ultra (233 Gramm) und das Apple iPhone 14 Pro Max (240 Gramm) nicht bedeu­tend leichter sind, ist das bei modernen Faltern wie dem Honor Magic Vs schon erstaun­lich, wie wenig sie wiegen. Zusammengeklappt gibt es keine Spaltmaße

Bild: teltarif.de Das Honor Magic Vs verfügt über zwei Displays, eines davon ist das Haupt­dis­play mit einer Diago­nale von 7,9 Zoll. Leider hat das Haupt­dis­play nur eine 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate. Hier hat beispiels­weise das Galaxy Z Fold 4 die Nase vorn. Aller­dings muss dazu gesagt werden, dass der Unter­schied zwischen 90 Hz und 120 Hz in der Praxis nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Dafür gibt es mit dem Außen­dis­play ein 120-Hz-Panel mit einer Diago­nale von 6,45 Zoll.

Elegant mutet das Honor Magic Vs an, wenn es zusam­men­gefaltet wird, weil die beiden Displayhälften ohne Spalt­maße aufein­ander liegen. Das wirkt durch­dachter als bei Modellen wie dem Galaxy Z Fold 4, das Spalt­maße aufweist. Das Außendisplay des Honor Magic Vs ist 6,45 Zoll groß

Bild: teltarif.de Bei der Kamera hat sich Honor für ein Setup aus einer 54-MP-Weit­winkel-Kamera (Blende f/1.9), einer Tele­foto­kamera (3x opti­scher Zoom, OIS) und einer 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera (Blende f/2.0) entschieden.

MWC: Honor Magic Vs im Video

Konkrete Daten, wann das Honor Magic Vs in Deutsch­land erscheint, gibt es noch nicht. Einge­grenzt wird die Verfüg­bar­keit aber auf den frühen Sommer 2023. Dann soll es in den Wahl­farben "Cyan" und "Schwarz" zum Preis von 1599,90 Euro (12 GB/512 GB) erhält­lich sein.

Ein späterer Release außer­halb von China kann verschie­dene Gründe haben. Das hat aber zur Folge, dass der verbaute Prozessor schon "veraltet" ist. Während andere Smart­phone-Modelle im Android-Premium-Sektor verstärkt auf den Snap­dragon 8 Gen 2 setzen, verfügt das Honor Magic Vs nur noch über den Snap­dragon 8+ Gen 1. Letzt­lich ist das aber Kritik auf hohem Niveau, denn auch bei der älteren Qual­comm-CPU handelt es sich um einen leis­tungs­starken Prozessor. Das Honor Magic Vs liegt angenehm in der Hand

Bild: teltarif.de

