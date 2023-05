Honor Magic Vs: Ab sofort in Deutschland vorbestellbar

Mit dem Magic Vs bringt Honor ein elegantes Foldable auf den Markt, das Faltern von Huawei, Samsung, Oppo oder Xiaomi zumin­dest in einigen Punkten Konkur­renz machen könnte. Ist das Magic Vs das bessere Huawei Mate X3?

Honor hatte das Magic Vs bereits im letzten Jahr für China ange­kün­digt. Im Online-Store des Herstel­lers ist das Smart­phone nun auch hier­zulande vorbe­stellbar.

Google-Dienste und 5G

Der Unter­schied zwischen den Mobil­funk­geräten von Honor und den aktu­ellen Smart­phones des ehema­ligen Mutter­kon­zerns Huawei, der erst kürz­lich das Mate X3 vorge­stellt hatte, sind die vorin­stal­lierten Google-Dienste, die wir auch auf dem Honor Magic Vs vorfinden. Dieses kommt mit Android 13 und der haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche MagicOS 7.1. Zudem unter­stützt das Honor Magic Vs im Gegen­satz zum Huawei-Klapper den 5G-Mobil­funk­stan­dard. Honor Magic Vs: Außen- und Innendisplay

Bild: Honor Wie beim Konkur­renten über­nimmt ein Snap­dragon 8+ Gen 1 den Antrieb, der eben­falls von einem 12 GB großen Arbeits­spei­cher und einem 512 GB fassenden UFS-3.1-Flash-Spei­cher flan­kiert wird. Erwei­tern lässt sich der Spei­cher (im Gegen­satz zum Huawei-Phone) leider nicht.

Zwei OLED-Bild­schirme mit 1920-Hz-PWM-Dimmung

Der außen liegende, leicht gewölbte 6,45-Zoll-OLED-Bild­schirm des Magic Vs verfügt über eine Auflö­sung von 2560 mal 1080 Pixel und eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate, während das falt­bare 7,9-Zoll-Innen­dis­play eben­falls auf OLED-Technik setzt und mit 2272 mal 1984 Pixeln auflöst. Die Bild­wie­der­hol­fre­quenz des inneren Screens beläuft sich nur auf 90 Hz, was im Alltags­gebrauch jedoch kaum auffallen dürfte. Eine 1920-Hz-PWM-Dimmung soll auf beiden Bild­schirmen augen­scho­nendes Lesen ermög­lichen.

Zusam­men­geklappt misst das Magic Vs 160,3 mal 72,6 mal 12,9 mm, im aufge­fal­teten Zustand kommt es auf 160,3 mal 141,5 mal 6,1 mm und ist somit sichtbar größer und dicker als das Huawei Mate X3, dessen Außen­dis­play mit 6,4-Zoll nur gering­fügig kleiner ausfällt, und das zusam­men­gefaltet nur 156,9 mal 72,4 mal 11,08 mm aufweist. Mit 267 g drückt das Honor Magic Vs etwas stärker auf die Waage als der 239 g oder 241 g (je nach Ausfüh­rung) schwere Konkur­rent.

54-MP-Kamera und 5000-mAh-Akku

Die Haupt­kamera sitzt in einem inter­essant designten recht­eckigen Modul auf der Rück­seite und beinhaltet einen 54-MP-Weit­win­kel­sensor mit f/1.9-Blende, einen 50-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor mit f/2.0-Blende sowie einen 8-MP-Tele­sensor mit f/2.4-Blende, 3-fach opti­schem Zoom und OIS (opti­sche Bild­sta­bili­sie­rung).

In einem runden Ausschnitt im Front­dis­play sitzt eine 16-MP-Kamera für Selfies, die eine 2D-Gesichts­erken­nung unter­stützt; eine zweite 16-MP-Selfiecam plat­ziert der Hersteller in einem Punch-Hole im Innen­dis­play.

Das chine­sische Unter­nehmen verbaut beim Honor Magic Vs einen 5000-mAh-Akku, der sich kabel­gebunden mit 66 W aufladen lässt. Eine Möglich­keit, die Kraft­zelle kabellos aufzu­laden, wie wir sie beim Huawei Mate X3 vorfinden, gibt es bei diesem Honor-Handy nicht.

Übrige Ausstat­tung, Preise & Verfüg­bar­keit

Neben WiFi 6 und GPS gehören NFC, ein Infrarot-Sensor, ein Finger­abdruck­scanner im seit­lichen Haupt­schalter, Blue­tooth 5.2, ein USB-Typ-C-Anschluss und eine OTG-Unter­stüt­zung zur Ausstat­tung. Eine Zerti­fizie­rung, die dem Foldable einen Schutz gegen eindrin­gendes Wasser oder Staub beschei­nigt, sucht man hier leider verge­bens, was in dieser Preis­klasse ein ziem­lich großes Manko darstellt (Huawei Mate X3: IPX8-Zerti­fizie­rung). Honor Magic Vs in den Farbvarianten Cyan und Black

Bild: Honor Im Honor-Store können Sie das Magic Vs zum Arti­kel­zeit­punkt bereits in den Farb­vari­anten Cyan und Black zu einem Preis von 1599,90 Euro vorbe­stellen. Zum Vergleich: Das Huawei Mate X3 kommt zu einer UVP von 2199,00 Euro. Für Vorbe­steller des Honor Magic Vs wird das Foldable mit einem Rabatt­code fünf Prozent güns­tiger (solange der Vorrat reicht). News­letter-Abon­nenten, die das Honor Magic Vs bis zum 31. August bestellen, sparen mittels eines Coupon-Codes ganze 100 Euro. Die Auslie­ferung beginnt ab dem 23. Mai.

Für welches der beiden Smart­phones würden Sie sich entscheiden: das Honor Magic Vs oder das Huawei Mate X3? Unser Kollege hatte die Möglich­keit, sich das Honor Magic Vs schon auf dem Mobile World Congress in Barce­lona anschauen zu können.

Samsung soll einer Quelle aus seinem Heimat­land zufolge schon Ende Juli die nächste Foldable-Gene­ration alias Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 zeigen. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.