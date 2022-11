Honor Magic Vs: Dünnes Foldable wird in Kürze vorgestellt

Honor wird in weniger als zwei Wochen sein nächstes Foldable namens Magic Vs in China enthüllen. Dieses wird ziem­lich schlank. Dennoch soll der Akku 5000 mAh haben.

Mit dem Honor Magic Vs wird der chine­sische Hersteller am 23. November ein neues falt­bares Smart­phone präsen­tieren. Die Ankün­digung kam mit einem ersten Pres­sebild des Fold­ables daher. Dank diesem lässt sich erkennen, dass es sich beim Magic Vs in puncto Design um keinen lauwarmen Aufguss des Magic V handelt. Das Mobil­gerät wirkt merk­lich schlanker.

Es bleibt abzu­warten, inwie­fern Konsu­menten tech­nische Kompro­misse aufgrund des schlanken Gehäuses eingehen müssen. Beim Akku scheint das zumin­dest nicht der Fall zu sein. Dieser soll 5000 mAh messen.

Honor Magic Vs fordert Xiaomi Mix Fold 2 heraus

Ankündigung des Honor Magic Vs

Bild: Honor Bei Smart­phone-Tablet-Hybriden wie dem Galaxy Z Fold 4 müssen Kunden aktuell entweder bei der Ausstat­tung oder bei Größe und Gewicht Abstriche hinnehmen. Xiaomi entschied sich, sein Mix Fold 2 möglichst dünn (11,2 mm) und leicht (262 g) zu konstru­ieren. Im Nach­hinein wissen wir, dass dafür der Flex-Mode, das induk­tive Laden, ein opti­scher Bild­sta­bili­sator für das Tele­objektiv und eine effi­ziente Kühlung geop­fert wurden. Ob Honor den Balan­ceakt mit dem jüngst ange­kün­digten Magic Vs besser hinbe­kommt, wird sich zeigen.

Bran­chen­insider Ishan Agawal teilte auf Twitter die Ankün­digung des besagten Fold­ables . Am 23. November 2022 um 14:30 UTC+8 (21:30 MEZ) enthüllt die eins­tige Huawei-Tochter in China sein zweites falt­bares Smart­phone. Es zeigt sich aufge­klappt auf dem Teaser-Poster ziem­lich fili­gran. Das Anfang 2022 einge­führte Honor Magic V wirkt deut­lich dicker als das kommende Magic Vs.

Ob eine globale Version zu einem späteren Zeit­punkt kommt, ist noch unbe­kannt. Das Magic V blieb bislang China vorbe­halten.

Weitere Details zum Honor Magic Vs

Skizzen des Honor Magic Vs

Bild: Gizmochina Gizmochina hat seiner­seits weitere Infor­mationen bezüg­lich des Designs vom nahenden Foldable im Köcher. Die Webseite gelang an Skizzen des Handys. Auf diesen lässt sich aber­mals die schlanke Bauweise erkennen. Eine Triple-Kamera im iden­tischen Look wie jene des Magic V ziert die Rück­seite des Magic Vs. Der in zwei Hälften aufge­teilte Akku des Magic Vs soll 5000 mAh besitzen und sich mit 66W aufladen lassen.

Jener des Magic V hat 4750 mAh und eben­falls 66W-Schnell­laden. Das Gewicht von 288 g / 293 g (je nach Vari­ante) des Magic V unter­bietet das Magic Vs mit 261 g.

Kürz­lich haben wir ein anderes China-Foldable, das Vivo X Fold, auspro­biert.