Honor Magic V2: Das nächste Falt-Handy kommt

Aktuell findet der MWC Shanghai statt. Honor-CEO George Zhao hat im Rahmen eines Vortrags auf der Messe verlaut­bart, wann das nächste Flagg­schiff der ehema­ligen Huawei-Marke vorge­stellt werden soll - und zwar am 12. Juli in Peking. Die Rede ist vom Nach­folger des Honor Magic V. Auch bei dem Honor Magic V2 genannten Smart­phone wird es sich wieder um ein Gerät mit falt­barem Display handeln. Ausschwei­fende Ausstat­tungs­details zum Honor Magic V2 gab der Hersteller aller­dings noch nicht bekannt.

Honor Magic V2: Vorstel­lung in Kürze

Bald wird der Nachfolger des Honor Magic V (Bild) vorgestellt

Bild: teltarif.de Was das Honor Magic V2 zu bieten hat, erfahren wir also in weniger als zwei Wochen. In der Pres­semit­tei­lung gibt der Hersteller bekannt, dass kompaktes Design und starke Leis­tung mit neuen Mate­ria­lien und Form­fak­toren in Einklang gebracht werden sollen. Das lässt viel Raum für Speku­lationen. Gerüchten zufolge (via GSMARENA) soll das Haupt­dis­play des Honor Magic V2 über eine Diago­nale von 7,9 Zoll verfügen, das zweite, äußere Panel, soll eine 6,45 Zoll große Anzeige bieten. Es wird davon ausge­gangen, dass beide Displays jeweils eine 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate haben und HDR10+ unter­stützen.

Weitere wich­tige Eckdaten des Honor Magic V2 seien der Snap­dragon 8 Gen 2, eine 108-Mega­pixel-Haupt­kamera sowie ein Akku mit 5000 mAh, der mit 66W kabel­gebunden und mit 50W kabellos wieder aufge­laden werden könne.

Zunächst soll das Honor Magic V2 in Peking auf den Markt kommen und "einen neuen Stan­dard in der falt­baren Smart­phone-Tech­nologie setzen". Ob das Foldable auch in Europa erscheint, ist bislang noch nicht bekannt. Sollte es unter anderem aber auch hier­zulande einge­führt werden, ist davon auszu­gehen, dass Google-Dienste an Bord sind. Nach der Abspal­tung von Huawei ist es Honor wieder erlaubt, wich­tige Dienste rund um Google Play vorzu­instal­lieren.

Künftig Satel­liten-Kommu­nika­tion denkbar

Zhao sprach auf dem MWC in Shanghai der Mittei­lung zufolge auch darüber, dass Honor die Kommu­nika­tion über Satel­liten unter­suchen wolle, damit Nutzer auch in extremen Umge­bungen "verbunden und sicher bleiben" können. Welche Smart­phone-Modelle die Kommu­nika­tion via Satellit bereits unter­stützen und welche kommenden Modelle das Feature haben sollen, lesen Sie in einer Über­sicht.

Foldables sind aufgrund ihres Falt­mecha­nismus schwerer zu repa­rieren als herkömm­liche Smart­phone-Designs. Google will mit dem Pixel Fold aber auch einen Self-Repair-Service in Koope­ration mit iFixit anbieten. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.