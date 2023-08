Honor Magic V2: Galaxy-Z-Fold5-Konkurrent zur IFA 2023?

Honor hat das Magic V2 bereits in China enthüllt. Zur IFA in Berlin könnte das Foldable für den euro­päi­schen Markt vorge­stellt werden.

Honor stellte bereits im vergan­genen Monat sein neuestes Foldable vor - aller­dings bislang nur für den chine­sischen Markt. Jetzt soll der Falter auch nach Europa kommen. Anlass zur Neuvor­stel­lung auch hier­zulande könnte die nahende Inter­natio­nale Funk­aus­stel­lung in Berlin sein, die vom 1. September bis zum 5. September statt­findet. Ein Teaser auf Honors globaler Webseite lässt jeden­falls den Rück­schluss zu, dass das Honor Magic V2 auf der Messe zu sehen sein könnte.

Honor Magic V2: Samsung-Konkur­rent wohl im Anmarsch

Honor Magic V2

Bild: Honor Honor ist wieder im Game, seit Google-Dienste wieder als Vorin­stal­lationen erlaubt sind. Im Juli stellte die ehemals zum Huawei-Konzern gehö­rende Marke das "Magic V2" genannte Foldable in China vor. Das Smart­phone mit dem falt­baren Display ist als Konkur­rent zum kürz­lich vorge­stellten Samsung Galaxy Z Fold5 zu sehen. Als Key-Specs des Honor Magic V2 sind ein 7,92 Zoll großes Haupt­dis­play und ein 6,43 Zoll Außen­dis­play zu nennen. Beide OLED-Screens haben jeweils eine höhere Bild­wie­der­hol­rate bis 120 Hz.

Als weitere Ausstat­tungs­merk­male sind ein Snap­dragon 8 Gen 2, zwei 50-Mega­pixel-Kameras, eine 20-Mega­pixel-Tele­kamera, bis zu 40-facher Digi­tal­zoom, ein 5000 mAh großer Akku mit 66W laden und je nach Version 16 GB Arbeits­spei­cher und bis zu 1 TB interne Spei­cher­kapa­zität zu nennen.

IFA-Teaser auf der Honor-Webseite

Auf der Honor-Global-Webseite ist ein Teaser zur IFA 2023 in Berlin aufge­taucht. "Unfold Tomorrow" lässt unwei­ger­lich darauf schließen, dass Honor auf der Messe ein Foldable vorstellen wird. Als konkreter Termin für die Keynote ist der 1. September (10 am, CEST) genannt. Die Wahr­schein­lich­keit ist also groß, dass Honor die IFA als Bühne zur Vorstel­lung des Honor Magic V2 für den euro­päi­schen Markt nutzen wird.

Neben dem Galaxy Z Fold5 stellte Samsung auch das neue Flip-Foldable vor. Wir haben das Galaxy Z Flip5 bereits in der Redak­tion getestet.