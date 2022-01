Honor Magic V: Offizielles Release-Datum des Foldables

In einer Pres­semit­tei­lung gab Honor das Datum für die offi­zielle Vorstel­lung seines ersten Fold­ables bekannt. Wird das Honor Magic V mit der Konkur­renz alias Huawei Mate X2 mithalten können?

Magic V - Honors erstes Foldable

Bild: Honor Pünkt­lich zum Jahrestag seiner Unab­hän­gig­keit von Huawei hat Honor bereits vor Weih­nachten ein falt­bares Smart­phone namens Honor Magic V ange­kün­digt. Ähnlich wie Huawei beim Mate X2 bezeichnet Honor seinen Neuling als "Foldable Flagship" und sagt der Konkur­renz damit den Kampf an.

Wie Honor nun auf Twitter veröf­fent­lichte, findet die offi­zielle Vorstel­lung des Honor Magic V am 10. Januar statt. Einige Specs verrät uns bereits ein Foto auf der Vorankün­digung. Demnach hat das Magic V auf der Rück­seite eine Drei­fach-Kamera mit Dual-Blitz. Magic V - Honors erstes Foldable

Bild: Honor

Front-Display mit Punch-Hole-Kamera

Das Back­cover wiederum erin­nert in seiner Optik an silber­farben glän­zendes Well­blech mit Glas­ober­fläche. Zusätz­lich zu den abge­run­deten innen liegenden Screens, die sich zu einem Bild­schirm im Tablet-Format aufklappen lassen, können wir auf dem Foto ein Front-Display mit einer Punch-Hole-Kamera am oberen Rand ausma­chen.

Video-Teaser mit Design-Vorschau

In einem 50-sekün­digen Video-Teaser gibt der chine­sische Smart­phone-Anbieter bereits einen Vorge­schmack auf die Optik des neuen Klap­pers. Das Magic V hat demnach einen ähnli­chen Form­faktor wie das Flagg­schiff aus Huaweis-Schmiede, glänzt jedoch durch ein eigenes Design. Dieses beinhaltet unter anderem Schar­niere, die denen des Oppo Find N ähnlich sind und die beiden Smart­phone-Hälften zu einem ange­nehm abge­run­deten Ganzen zusam­men­klappen.

Mögliche Daten des Honor Magic V

Viel mehr als das Design verrät uns das Werbe­video aller­dings nicht. Laut dem CEO der Display Supply Chain Consul­tants (DSCC), Ross Young, könnte das ausge­klappte Display des Magic V etwas kleiner als das des Mate X2 ausfallen, dessen Screen 8 Zoll misst. Außerdem ist eine Bild­wie­der­holungs­rate von 90 Hertz wahr­schein­lich.

Da Geräte von Honor im Gegen­satz zu Smart­phones von Huawei nicht vom US-Bann betroffen sind, wird auf dem Magic V voraus­sicht­lich Android 12 inklu­sive aller Google-Dienste laufen. Gerüchten nach kommt das Foldable-Flagg­schiff mit einem Snap­dragon 8 Gen 1 Prozessor und der Fähig­keit zur 66-Watt-Schnell­ladung daher.

Wird das Honor Magic V zur ernst­haften Konkur­renz vom Huawei Mate X2? Wir lassen uns über­raschen.