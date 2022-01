Honor Magic V: Faltbares Kamera-Flaggschiff ist offiziell

Honor Magic V in der Farbe Orange

Bild: Honor Gespannt hatten wir bereits auf die Vorstel­lung des Honor Magic V gewartet. Wird Honors erstes Foldable mit Konkur­renten wie dem Galaxy Z Fold 3 oder Oppo Find N mithalten können? Ein Live-Stream, in dem der chine­sische Smart­phone-Anbieter sein neues Flagg­schiff offi­ziell vorstellte, bewies: Es kann! Zumin­dest in Sachen Kamera.

Drei 50-Mega­pixel-Kameras

Bild: Honor Die Triple-Cam ist nämlich mit einer 50-Mega­pixel-Haupt­kamera mit F/1.9-Blende und Dual-Blitz ausge­stattet. Hinzu kommen eine 50-Mega­pixel-Ultra­weit­winkel-Kamera mit F/2.2-Blende und ein dritter 50-Mega­pixel-Sensor mit F/2.0-Blende.

Somit ist das Magic V dies­bezüg­lich deut­lich besser ausge­stattet als das Samsung Galaxy Z Fold 3, das mit einer mittel­mäßigen Knipse mit drei 12-Mega­pixel-Sensoren auskommen muss - und immer noch stärker als das Oppo Find N, das zwar eben­falls über eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera verfügt, welcher aller­dings nur ein 16- und ein 13-Mega­pixel-Sensor zur Seite stehen.

Peppiges Orange oder doch lieber edles Schwarz?

Das Design des Fold­ables ist für uns nichts wirk­lich Neues mehr, wurde es doch schon im Vorfeld durch ein offi­zielles Teaser-Video enthüllt und sowohl in einem Nutzer-Video auf Twitter als auch bei Mysmart­price in Form von Render­bil­dern und weiteren Daten veröf­fent­licht. In drei Farben wird das Magic V zu haben sein, wobei sich die Ober­flä­chen­struktur des Covers jeweils unter­scheidet. So kommt das orange leuch­tende Modell mit einer leder­artigen Hülle daher, während die schwarze Vari­ante auf ein glattes Finish setzt. Honor Magic V-Rückseite in Weiß und Orange

Bild: Honor Wer es edel mag, wird womög­lich an dem silber-weißen Modell mit der gerif­felten Rück­seite Gefallen finden, die sich unter einer gebo­genen Glas­ober­fläche verbirgt. Der Rahmen des Smart­phones besteht aus Alumi­nium, Titan und Carbon­fasern und setzt sich aus 213 Kompo­nenten zusammen.

Mit 160,4 x 141,1 x 6,7 Milli­meter im aufge­fal­teten und 160,4 x 72,7 x 14,3 Milli­meter im zuge­klappten Zustand und 293 Gramm fällt Honors Neuling etwas größer und schwerer, aller­dings auch etwas dünner aus als Samsungs Foldable-Flagg­schiff, das zusam­men­geklappt 158,2 x 67,1 x 16,0 Milli­meter misst und mit 271 Gramm auf die Waage drückt.

Großes 7,9-Zoll-Display

Eines der High­lights des Fold­ables ist sein großes AMOLED-Display, das im aufge­fal­teten Zustand üppige 7,9 Zoll misst, mit 2.272 x 1.984 Pixel (381 ppi) auflöst und über eine 90-Hz-Bild­wie­der­hol­rate verfügt. Die Bild­schirm­hel­lig­keit liegt mit 800 Nits etwas unter der des Außen­dis­plays.

Das 6,45 Zoll große Außen­dis­play, in dem sich eine 42-Mega­pixel-Punch-Hole-Kamera mit f/2.4-Blende verbirgt, löst mit 2.560 x 1.080 Pixel (431 ppi) auf und kommt auf eine 120-Hz-Refreshrate sowie eine Hellig­keit von 1000 Nits. Aufge­faltet präsen­tiert sich der Bild­schirm des Magic V im 10:9-Format, während der außen liegende Screen eine 21:9-Ratio hat. 7,9 Zoll Display des Honor Magic V

Snap­dragon 8 Gen 1 CPU wurde bestä­tigt

Wie schon erwartet, werkelt im Honor-Boliden ein Snap­dragon 8 Gen 1 Prozessor, der durch einen 4750 mAh Akku mit 66 Watt Schnell­lade­funk­tion mit Strom versorgt wird. Ebenso wie die Konkur­renz ist das Honor Magic V in mehreren Spei­cher-Vari­anten zu haben: Entweder mit 12 GB RAM und einem 256 GB großen internen Spei­cher oder mit 12 GB RAM und 512 GB internem Spei­cher. Werk­seitig läuft auf dem Device Android 12 mit Honors haus­eigener MagicUI 6 Benut­zer­ober­fläche.

Zwar wandte sich Honor in dem Live Event vornehm­lich an ein chine­sisches Publikum, da der Smart­phone-Anbieter seine Einla­dungen dazu jedoch welt­weit verschickte, dürfen wir zumin­dest hoffen, dass es das Honor Magic V auch in Europa geben wird. Zu den Preisen des Fold­ables schwieg sich Honor bislang aus.

